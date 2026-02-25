Cansever sosyal medyada Güllü'yü andı: "Hala yalan gibi geliyor"
Kanseri yenen Cansever, evinin penceresinden düşerek hayatını kaybeden Güllü’yü andı. Ünlü sanatçı, sosyal medyadan yaptığı paylaşımla duygularını takipçileriyle paylaştı. Cansever paylaşımına "Seni unutamıyoruz. Güzel kalplim… Hala yalan gibi geliyor bana. Sanki bir yerde çıkıp geleceksin." şeklinde not düştü.
Bir süredir kanserle mücadele eden ve geçtiğimiz aylarda hastalığını yendiğini duyuran Cansever, son paylaşımında 26 Eylül'de evinin penceresinden düşerek hayatını kaybeden Güllü'yü andı.
"HALA YALAN GİBİ GELİYOR BANA"
Sanatçı, Güllü'nün fotoğrafını paylaşarak,"Seni unutamıyoruz. Güzel kalplim… Hala yalan gibi geliyor bana. Sanki bir yerde çıkıp geleceksin, arayacaksın 'ne yapıyorsun cano Samoş, Erhan yerim sizi ben' diyeceksin sanki. Yaktın canımızı" ifadelerini kullandı.
CANSEVER'İN MÜZİK KARİYERİ VE SAĞLIK MÜCADELESİ
'Ağla Gözbebeğim', 'Sen de Gittin' ve 'Kime Bu İnat' gibi şarkılarıyla 90'lı yıllara damgasını vuran Cansever, bir süre Almanya'da yaşamış ve lösemi teşhisi konulması nedeniyle konserlerine ara vermişti. Hasta yatağından paylaştığı fotoğraf, hayranlarını üzmüştü.
"CANLARIM KANSERİ YENDİK"
Ocak ayında sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla kanseri yendiğini duyuran Cansever, mutluluğunu şu sözlerle ifade etmişti:
Başardık! Canlarım kanseri yendik, size müjde vereyim. Dualar kabul oldu. Allah'ım sana hamdolsun. Bana dua eden herkesten Allah razı olsun. Sağlıklıyım artık. Uykum kaçtı mutluluktan. Hamdolsun rabbim.