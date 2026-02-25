Cansever sosyal medyada Güllü'yü andı: "Hala yalan gibi geliyor"

Bir süredir kanserle mücadele eden ve geçtiğimiz aylarda hastalığını yendiğini duyuran Cansever, son paylaşımında 26 Eylül'de evinin penceresinden düşerek hayatını kaybeden Güllü'yü andı.

Güllü / Fotoğraf Takvim arşivden alınmıştır. "HALA YALAN GİBİ GELİYOR BANA" Sanatçı, Güllü'nün fotoğrafını paylaşarak,"Seni unutamıyoruz. Güzel kalplim… Hala yalan gibi geliyor bana. Sanki bir yerde çıkıp geleceksin, arayacaksın 'ne yapıyorsun cano Samoş, Erhan yerim sizi ben' diyeceksin sanki. Yaktın canımızı" ifadelerini kullandı.