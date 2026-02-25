Burak Özçivit’ten 150 milyonluk 30 daire iddialarına yanıt: "Çıkan haberlerin hiçbir gerçekliği yoktur"

Son olarak Kuruluş Osman dizisindeki performansıyla adından söz ettiren ve şimdilerde tek kişilik tiyatro oyunuyla sahneye çıkan Burak Özçivit, bu kez mal varlığı iddialarıyla gündeme geldi.

Burak Özçivit / Fotoğraf Takvim arşivden alınmıştır.

150 MİLYON LİRALIK YATIRIM

Magazin kulislerinde konuşulan iddialara göre Özçivit'in Eyüpsultan'da toplu bir gayrimenkul alımı yaptığı, toplamda 30 daire satın alarak yaklaşık 150 milyon liralık yatırım gerçekleştirdiği öne sürüldü. Sosyal medyada hızla yayılan iddialar, kısa sürede gündem olurken kullanıcılar da konuyla ilgili çok sayıda yorum yaptı.