Burak Özçivit’ten 150 milyonluk 30 daire iddialarına yanıt: "Çıkan haberlerin hiçbir gerçekliği yoktur"
Eyüpsultan’da 30 daire satın aldığı ve 150 milyon lira ödediği öne sürülen Burak Özçivit, sosyal medyada gündem oldu. Magazin kulislerinde konuşulan yatırım iddiası kısa sürede büyük yankı uyandırdı. Ünlü oyuncu, çıkan haberlerin gerçeği yansıtmadığını belirterek iddialara sosyal medya üzerinden yanıt verdi.
Son olarak Kuruluş Osman dizisindeki performansıyla adından söz ettiren ve şimdilerde tek kişilik tiyatro oyunuyla sahneye çıkan Burak Özçivit, bu kez mal varlığı iddialarıyla gündeme geldi.
150 MİLYON LİRALIK YATIRIM
Magazin kulislerinde konuşulan iddialara göre Özçivit'in Eyüpsultan'da toplu bir gayrimenkul alımı yaptığı, toplamda 30 daire satın alarak yaklaşık 150 milyon liralık yatırım gerçekleştirdiği öne sürüldü. Sosyal medyada hızla yayılan iddialar, kısa sürede gündem olurken kullanıcılar da konuyla ilgili çok sayıda yorum yaptı.
ÇIKAN İDDİALARA YANIT VERDİ
Gündem olan haberlerin ardından Burak Özçivit'ten açıklama gecikmedi. Ünlü oyuncu sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Çıkan haberlerin hiçbir gerçekliği yoktur. İnsanları yanlış yönlendirmeyi lütfen bırakın" ifadelerini kullanarak iddiaları yalanladı.