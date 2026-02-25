Alişan kızı Eliz'le ilahi okudu: "Sayenizde Allah’ı ağızlarından düşürmüyor"

On bir ayın sultanı Ramazan'ı kutsal topraklarda karşılayan Alişan, Umre ziyaretinden yaptığı paylaşımlarla gündeme gelmişti.

Manevi atmosferi takipçileriyle paylaşan sanatçı, bu kez kızı Eliz ile birlikte ilahi okuduğu anları sosyal medya hesabından yayımladı.

Alişan ve kızı Eliz’den Umre’de ilahi düeti!

Alişan ve kızı Eliz / Fotoğraflar sosyal medyadan ve Takvim arşivden alınmıştır.

KIZIYLA İLAHİ OKUDU

Ünlü türkücü, minik kızı Eliz'le birlikte Celal Karatüre'nin ilahisini seslendirdi. Baba-kızın birlikte okuduğu ilahi, kısa sürede sosyal medyada yoğun ilgi gördü. Duygusal anların yer aldığı video, takipçilerinden çok sayıda beğeni ve yorum aldı.

"ALLAH RAZI OLSUN SİZDEN"

Alişan paylaşımının altına "Ezberlemiş hepsini okuyor ama babasıyla düet yaptı kızım. Ne güzel oldu böyle çocuklar sayenizde Allah'ı ağızlarından düşürmüyor. Allah razı olsun sizden."şeklinde not düştü.

Alişan

UMRE PAYLAŞIMLARI BÜYÜK İLGİ GÖRMÜŞTÜ

Ramazan'ın ilk gününde Umre'ye giden Alişan, daha önce yaptığı paylaşımda,"Yine nasip oldu şükürler olsun. Teşekkür ederim. Allah herkese özellikle Ramazan'da Umre yapmayı nasip etsin." ifadelerini kullanmıştı.

"ALLAH İSTEYEN HERKESE İNŞALLAH NASİP ETSİN"

Kutsal topraklardan yeni kareler de paylaşan sanatçı, "Ramazan Ümresi nasip eden Allah'ıma şükürler olsun. Allah isteyen herkese inşallah nasip etsin. Beni görüp dua eden ümrecilerimizden de Allah razı olsun…" sözleriyle duygularını dile getirmişti.