Usta oyuncu Ali Tutal son yolculuğuna uğurlanıyor!
Geçirdiği beyin kanaması sonrası yoğun bakımda tedavi gören 76 yaşındaki Ali Tutal'dan acı haber geldi. Nuri Alço ve Halil Ergün gibi isimlerin bir araya geldiği törende duygusal anlar yaşanırken usta oyuncu sevenlerinin gözyaşları arasında son yolculuğuna uğurlanıyor.
- Ünlü oyuncu Ali Tutal, geçirdiği beyin kanaması sonrası 27 Ocak'tan bu yana yoğun bakımda tedavi görürken 76 yaşında hayatını kaybetti.
- Kültür ve Turizm Bakanlığı, usta oyuncunun vefatını resmi açıklama ile duyurarak ailesine ve sanat camiasına başsağlığı diledi.
- Ali Tutal için Atlas Sineması'nda ilk tören düzenlendi, ardından cenazesi Zincirlikuyu Camii'ne götürüldü.
- Usta oyuncu, öğle namazını müteakip kılınacak cenaze namazının ardından Zincirlikuyu Mezarlığı'nda toprağa verilecek.
- 1950 Diyarbakır doğumlu Ali Tutal, 1976 yılında başladığı sinema kariyerinde 50'nin üzerinde filmde ve çok sayıda televizyon dizisinde rol aldı.
Ünlü oyuncu Ali Tutal, geçtiğimiz ay geçirdiği beyin kanamasının ardından hastaneye kaldırılmıştı. 27 Ocak'tan bu yana yoğun bakım ünitesinde yaşam mücadelesi veren 76 yaşındaki oyuncu, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.
Usta oyuncunun vefat haberi, Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından yapılan resmi açıklama ile duyuruldu.
Paylaşımda, "Türk tiyatrosunun ve ekranların değerli isimlerinden, usta oyuncu Ali Tutal'ın vefatını üzüntüyle öğrendik. Sanat hayatı boyunca kültür ve sanatımıza katkılar sunan Ali Tutal'a Allah'tan rahmet, ailesine, yakınlarına ve sanat camiamıza başsağlığı diliyoruz. Mekanı cennet olsun" ifadesine yer verildi.
ATLAS SİNEMASI'NDA DUYGUSAL VEDA
Ali Tutal için ilk tören Atlas Sineması'nda gerçekleştirildi. Sanatçı dostlarının ve sevenlerinin akın ettiği törende Halil Ergün, sahnede gözyaşlarını tutamadı. 2. Sayfa'da yer alan habere göre, sanatçı dostuna veda ederken şu duygusal ifadeleri kullandı:
"Çok önemli işler yapmış, halk insanıydı. Işıklar içinde yatsın. Benim kuşak böyle kayıplarla yaşamaya devam ediyor"
ZİNCİRLİKUYU'DA DEFNEDİLECEK
Usta ismin cenazesi, Atlas Sineması'ndaki veda töreninin ardından Zincirlikuyu Camii'ne götürüldü. Ali Tutal, öğle namazını müteakip kılınacak cenaze namazının ardından Zincirlikuyu Mezarlığı'nda toprağa verilecek.
50 YILLIK BİR SİNEMA EMEKÇİSİ
1950 yılında Diyarbakır'da dünyaya gelen Ali Tutal, sinema dünyasına ilk adımını 1976 yılında "İzin" adlı filmle attı. Sanat hayatı boyunca 50'nin üzerinde sinema filminde ve sayısız televizyon dizisinde rol alarak Türk kültür ve sanatına önemli katkılar sundu. Hem tiyatro sahnelerinde hem de beyazperdede canlandırdığı karakterlerle hafızalara kazınan usta oyuncu, karakter oyunculuğundaki başarısıyla izleyicilerinin beğenisini kazandı.