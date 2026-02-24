Usta oyuncu Ali Tutal son yolculuğuna uğurlanıyor!

Hızlı Özet Göster Ünlü oyuncu Ali Tutal, geçirdiği beyin kanaması sonrası 27 Ocak'tan bu yana yoğun bakımda tedavi görürken 76 yaşında hayatını kaybetti.

Kültür ve Turizm Bakanlığı, usta oyuncunun vefatını resmi açıklama ile duyurarak ailesine ve sanat camiasına başsağlığı diledi.

Ali Tutal için Atlas Sineması'nda ilk tören düzenlendi, ardından cenazesi Zincirlikuyu Camii'ne götürüldü.

Usta oyuncu, öğle namazını müteakip kılınacak cenaze namazının ardından Zincirlikuyu Mezarlığı'nda toprağa verilecek.

1950 Diyarbakır doğumlu Ali Tutal, 1976 yılında başladığı sinema kariyerinde 50'nin üzerinde filmde ve çok sayıda televizyon dizisinde rol aldı.

Ünlü oyuncu Ali Tutal, geçtiğimiz ay geçirdiği beyin kanamasının ardından hastaneye kaldırılmıştı. 27 Ocak'tan bu yana yoğun bakım ünitesinde yaşam mücadelesi veren 76 yaşındaki oyuncu, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.

Fotoğraflar: Sosyal medya Usta oyuncunun vefat haberi, Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından yapılan resmi açıklama ile duyuruldu. Paylaşımda, "Türk tiyatrosunun ve ekranların değerli isimlerinden, usta oyuncu Ali Tutal'ın vefatını üzüntüyle öğrendik. Sanat hayatı boyunca kültür ve sanatımıza katkılar sunan Ali Tutal'a Allah'tan rahmet, ailesine, yakınlarına ve sanat camiamıza başsağlığı diliyoruz. Mekanı cennet olsun" ifadesine yer verildi.