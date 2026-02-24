Usta oyuncu Ali Tutal son yolculuğuna uğurlandı!

"ONLARIN ALİ BABASIYDI, BİZİM ALİ ABİMİZDİ" Yönetmen ve yapımcı Ömer Uğur, "Yeşilçam'ın zor zamanlarında herkes değişik işler yapmak zorunda kaldığında bir de bir kebapçı işletti. Oradaki bütün sefillerin, bütün gece köprü altında yatanların akşamın bir vaktinden sonra uğrayıp karınlarını doyururdu orda. Onların hepsinin Ali babasıydı, bizim Ali abimizdi. Artık ne söylesek boş. Çok üzgünüm. Bir de o kadar canlıydı ki, o kadar samimiydi ki o kadar sanki hiç ölmeyecekmiş gibi. Ama dediğim gibi; gelen gidiyor, konan göçüyor. Ali abi rahat uyu. Seni çok seviyoruz, gerçekten çok seviyoruz" dedi.

"ONU ANILARIMIZDA YAŞATACAĞIZ" Mustafa Kulu, "Gerçekten güzel anılarımız vardı kendisiyle. Birdenbire böyle bir olayla karşılaşmış olmamız hepimizi çok üzdü. Hep beraber okul arkadaşlarımızla birlikte kendisini uğurlamaya geldik. Kendisine rahmet diliyorum, ışıklar yoldaşı olsun. Onu anılarımızda yaşatacağız" ifadelerini kullandı.

"ASLA DARILMAYACAĞINIZ KİMLİKTE BİRİYDİ" Oyuncu Nur Sürer,"Ali'yle çok çalıştım, hatta ilk filmim benim ilk çalıştığım 'Bereketli Topraklar Üzerinde'den başlayan bir dostluk hikayemiz var. Son birkaç yıldır hiç rastlaşamamıştık. Rahatsızlandığını duydum, ulaşamadım da bir biçimde. Gerçekten tanıdığım en komik, sürekli iyilik peşinde olan, asla darılmayacağınız kimlikte biriydi Ali. Az önce ailesini gördüm. Biz aileleri hiç tanımayız çünkü kendi içimizde bir aile oluşturmuşuzdur hep. Sadece cenazelerde görüyorum. Çok üzüldüm, az önce arkadaşıma da söyledim. Biz Ali'yi biliriz. Çok güzel günlerimiz olmuştu. Gerçekten çok üzgün olduğumu söylemek istiyorum. Çok iyi yürekli bir insanı kaybettik. Işıklar içinde uyusun diyorum" şeklinde konuştu.

"KİMSEYİ İNCİTMEDEN VE KENDİNDEN DE VAZGEÇMEDEN YAŞADI" Ali Tutal'ın kızı Duçem Tutal, "Babam hayatı boyunca doğru bildiğini savunan bir insandı ve herkesin dediği gibi kimseyi incitmeden ve kendinden de vazgeçmeden yaşadı. Duruşuyla, emeğiyle ve vicdanıyla herkese örnek olmuş anladığım kadarıyla. Evde işte babamızdı, babamdı; hayatta da insanların abisi, dostu, arkadaşı, kardeşi ve daha birçok şey olmuş. Çünkü işte dedikleri gibi herkesin; herkesi gerçekten dinleyen, sahiplenen çok barışçıl bir insandı. Benim adım Duçem; anlamı Fırat ve Dicle nehrinden geliyor, iki nehir. Bu ismi bana babam koydu. Bana aslında bu ismi sadece bir isim koymadı, bana mücadeleci olmayı öğretti, savaşçı olmayı öğretti, hiçbir zaman pes etmemeyi öğretti. Ben de söz veriyorum ki baba; bana yakıştırdığın gibi mücadeleci ve hiç pes etmeden ve her zaman iyi kalple devam edeceğim hayatıma. Seni çok seviyorum. Başımız sağ olsun"dedi.