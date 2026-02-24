Ünlü oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ Erdek Adliyesi’nde: Halit Yukay davasında kritik duruşma
Yalova’dan Bozcaada’ya giderken Marmara Adası açıklarında teknesi parçalanan ve daha sonra cansız bedenine ulaşılan iş insanı Halit Yukay’ın ölümüne ilişkin davada yeni gelişme yaşandı. Yukay’ın eşi Rania Stypa Yukay ile ünlü oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ, Balıkesir’in Erdek ilçesinde görülen davada tanık olarak ifade verdi.
Ağustos ayında Yalova'dan "Graywolf" isimli teknesiyle Bozcaada'ya gitmek üzere denize açılan yat üreticisi Halit Yukay'dan bir süre sonra haber alınamamış, günler süren arama çalışmalarının ardından Marmara Denizi'nde cansız bedenine ulaşılmıştı.
İLK DURUŞMA 31 ARALIKTA GÖRÜLDÜ
Olayla ilgili açılan davanın ilk duruşması 31 Aralık'ta Erdek 2. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülmüştü. Ölümüyle ilgili 10 tutuksuz sanığın yargılanmasına devam ediliyor.
KIVANÇ TATLITUĞ TANIK OLARAK ADLİYEDE
Yat üreticisi Halit Yukay'ın eşi Rania Stypa Yukay ve kazanın olduğu an Yukay ile telefonda görüştüğü tespit edilen oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ, olaya ilişkin Balıkesir'in Erdek ilçesinde görülen davada tanık olarak ifade vermek için Erdek 2. Asliye Ceza Mahkemesine geldi.Kıvanç Tatlıtuğ adliyede: "O an telefondaki isim oydu!"
NE OLMUŞTU?
Davada, Yukay'ın teknesiyle çarpıştığı öne sürülen "Arel-7" isimli kuru yük gemisinin kaptanı Cemal T., "taksirle ölüme neden olmak" ve "yardım veya bildirim yükümlülüğünü yerine getirmemek" suçlamalarıyla yargılanıyor. Savcılık, sanık hakkında 3 yıldan 9 yıla kadar hapis cezası talep ediyor. Mahkeme, tutuklama talebini reddederken imza şeklindeki adli kontrolü kaldırdı, yurt dışına çıkış yasağının ise devamına karar verdi.