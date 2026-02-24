Ünlü oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ Erdek Adliyesi’nde: Halit Yukay davasında kritik duruşma

Ağustos ayında Yalova'dan "Graywolf" isimli teknesiyle Bozcaada'ya gitmek üzere denize açılan yat üreticisi Halit Yukay'dan bir süre sonra haber alınamamış, günler süren arama çalışmalarının ardından Marmara Denizi'nde cansız bedenine ulaşılmıştı.

Olayla ilgili açılan davanın ilk duruşması 31 Aralık'ta Erdek 2. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülmüştü. Ölümüyle ilgili 10 tutuksuz sanığın yargılanmasına devam ediliyor.

Rania Stypa Yukay ve Kıvanç Tatlıtuğ / Fotoğraf AA'dan alınmıştır.

KIVANÇ TATLITUĞ TANIK OLARAK ADLİYEDE

Yat üreticisi Halit Yukay'ın eşi Rania Stypa Yukay ve kazanın olduğu an Yukay ile telefonda görüştüğü tespit edilen oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ, olaya ilişkin Balıkesir'in Erdek ilçesinde görülen davada tanık olarak ifade vermek için Erdek 2. Asliye Ceza Mahkemesine geldi.

Kıvanç Tatlıtuğ adliyede: "O an telefondaki isim oydu!"

NE OLMUŞTU?

Davada, Yukay'ın teknesiyle çarpıştığı öne sürülen "Arel-7" isimli kuru yük gemisinin kaptanı Cemal T., "taksirle ölüme neden olmak" ve "yardım veya bildirim yükümlülüğünü yerine getirmemek" suçlamalarıyla yargılanıyor. Savcılık, sanık hakkında 3 yıldan 9 yıla kadar hapis cezası talep ediyor. Mahkeme, tutuklama talebini reddederken imza şeklindeki adli kontrolü kaldırdı, yurt dışına çıkış yasağının ise devamına karar verdi.