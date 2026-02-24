Mert Ramazan Demir’den gülümseten soru: "Yakışıklı çıkmış mıyım?"

Mert Ramazan Demir'in sokak stili! Fotoğraf: Takvim arşiv

ÇABASIZ ŞIKLIK

Mert Ramazan Demir, sadece gülümsemesiyle değil, klinik çıkışındaki stiliyle de çabasız şıklığın kitabını yazdı. Üzerindeki haki tonlarındaki oversize mevsimlik ceketi, altına tercih ettiği geniş kesim antrasit jean pantolonu ve içine giydiği beyaz tişört ile gömleğiyle tam bir sokak modası ikonu gibiydi.

Dağınık bıraktığı doğal saçları ve rahat tavırlarıyla Etiler sokaklarında adeta podyumdaymışçasına yürüyen genç yıldız, "Rastgele giyinmiş ama yine de çok karizmatik" dedirtti.