Mert Ramazan Demir’den gülümseten soru: "Yakışıklı çıkmış mıyım?"
Mert Ramazan Demir, Etiler’de diş kliniği çıkışı görüntülendi. Kısıtlı zamanına rağmen neşeli tavırlarıyla hayranlarını ve muhabirleri gülümsetti.
- Mert Ramazan Demir, yoğun set programının arasında Etiler'deki bir diş kliniğine gitti ve çıkışta basın mensuplarıyla karşılaştı.
- Genç oyuncu, trafikte bekleyen aracı nedeniyle acelesi olmasına rağmen muhabirlerle ayaküstü sohbet etti ve objektiflere poz verdi.
- Demir, muhabirlere gülümseyerek 'Yakışıklı çıkmış mıyım?' diye sorarak basın mensuplarını güldürdü.
- Oyuncunun bu sorusu kısa sürede sosyal medyanın gündemine oturdu ve hayranları doğal tavırlarına yorum yaptı.
Mert Ramazan Demir, yoğun set programından fırsat bularak soluğu diş kliniğinde aldı. TAKVİM'den Doğan Savaş'ın haberine göre; genç oyuncu, önceki gün Etiler'de bir diş kliniğinden çıkarken objektiflere yansıdı.
Klinik çıkışında kendisini bekleyen basın mensuplarıyla karşılaşan Demir, her zamanki samimi ve hayat dolu enerjisiyle dikkatleri üzerine çekti.
DİŞ KLİNİĞİ ÇIKIŞI TRAFİK TELAŞI
Trafikte bekleyen aracı nedeniyle acelesi olduğunu belirten ünlü oyuncu, kısıtlı vaktine rağmen muhabirleri kırmayarak ayaküstü sohbet etti.
Demir'in basın mensuplarıyla olan sıcak diyaloğu, Etiler sokaklarında neşeli rüzgarlar estirdi. Muhabirlerle şakalaşmayı ihmal etmeyen genç yıldız, objektiflere poz verdikten sonra espriyi patlattı.
Her zamanki neşeli tavrıyla dikkat çeken Demir, muhabirlere gülümseyerek "Yakışıklı çıkmış mıyım?" diye sorarak basın mensuplarını gülümsetti.
SOSYAL MEDYA BU GÜLÜŞÜ KONUŞUYOR!
Mert Ramazan Demir'in "Yakışıklı çıkmış mıyım?" sorusu kısa sürede sosyal medyanın gündemine oturdu. Hayranları ünlü oyuncunun doğal tavırlarına yorum yağdırdı. İşte öne çıkan bazı yorumlar:
"Zaten her halinle yakışıklısınız Mert Bey, dişçiden çıksan bile!"
"Adamın aurası o kadar yüksek ki, trafik stresi bile neşesini bozamıyor."
"Asıl soru: Bir insan diş kliniğinden bu kadar karizmatik nasıl çıkabilir?"
"Mert Ramazan'ın bu samimiyeti şaka mı? Çok doğal."
ÇABASIZ ŞIKLIK
Mert Ramazan Demir, sadece gülümsemesiyle değil, klinik çıkışındaki stiliyle de çabasız şıklığın kitabını yazdı. Üzerindeki haki tonlarındaki oversize mevsimlik ceketi, altına tercih ettiği geniş kesim antrasit jean pantolonu ve içine giydiği beyaz tişört ile gömleğiyle tam bir sokak modası ikonu gibiydi.
Dağınık bıraktığı doğal saçları ve rahat tavırlarıyla Etiler sokaklarında adeta podyumdaymışçasına yürüyen genç yıldız, "Rastgele giyinmiş ama yine de çok karizmatik" dedirtti.