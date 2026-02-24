İbrahim Yıldız için ameliyat kararı! Ablası dua istedi

KAN ÇAĞRISI YANIT BULDU Geçtiğimiz günlerde İbrahim Yıldız için sosyal medyada acil kan ihtiyacı duyurusu yapılmıştı. Ablası Ela Altınay tarafından paylaşılan bu destek çağrısına hayranları ve vatandaşlar kısa sürede yanıt vererek gerekli kanın temin edildiği öğrenildi. Şimdi tüm gözler, genç oyuncunun geçireceği yeni operasyondan gelecek iyi haberlere çevrildi.

İBRAHİM YILDIZ KİMDİR? 26 Mayıs 1998 tarihinde dünyaya gelen İbrahim Yıldız, sanata olan tutkusunu henüz çocuk yaşlarda keşfetti. Yaratıcılığını ve estetik anlayışını perçinlemek adına Güzel Sanatlar ve İç Mimarlık alanlarında yoğun bir eğitim sürecinden geçti. Sanatın farklı dallarını deneyimledikten sonra asıl tutkusunun oyunculuk olduğuna karar veren Yıldız, kamera karşısı deneyimini ilk kez 2015 yılında yaşadı.