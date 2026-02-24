Gökçe 11 yıllık evliliği hakkında konuştu: “Evlendiğimi ertesi gün unuttum”
"Tuttu Fırlattı" şarkısıyla hafızalara kazınan ünlü şarkıcı Gökçe, 11 yıl boyunca adeta bir sır gibi sakladığı evliliğine dair ilk kez konuştu. Bülent Gençer ile geçtiğimiz yıl yollarını ayıran sanatçının "Meraktan evlendik, ertesi gün unuttum" itirafları magazin gündemini salladı. İşte Gökçe'nin ezber bozan evlilik felsefesi...
Kendine has tarzıyla dikkat çeken ünlü şarkıcı Gökçe, özel hayatındaki büyük sessizliğini bozdu. 2014 yılında Bülent Gençer ile hayatını birleştiren ancak bu beraberliği gözlerden uzak yaşamayı tercih eden ünlü isim, geçtiğimiz yıl gerçekleşen sessiz sedasız boşanmanın ardından ilk kez içini döktü.
Katıldığı televizyon programında samimi bir açıklamada bulunan Gökçe, 11 yıl süren evliliğinin aslında bir merak üzerine kurulduğunu itiraf etti.
"DÜĞÜN ÇOK ÜRKÜTÜCÜ GELİYORDU"
Gökçe, nikah masasına oturma süreçlerini şu çarpıcı sözlerle anlattı:
"11 yıl önce evlendim. Birçok kişi bunu bilmiyor. Aslında saklamadım. Yurt dışında evlendik, düğün de yapmadık. Hatta evlendiğimi ertesi günü unuttum. Evliliğimizi hissetmemek için düğün yapmadık"
Ünlü şarkıcı, bunun nedenini ise şöyle özetledi: "İkimiz de evlilikten korkuyorduk. Düğün çok ürkütücü geliyordu. Sadece evliliği merak ettik. İçgüdüsel bir evlilikti, biraz meraktan evlendik"
"MÜSAADENLE GİDECEĞİM"
Tam 11 yıl boyunca evli gibi hissetmemeye çalışarak bu süreci yürüttüklerini söyleyen ünlü şarkıcı, ayrılık kararını da yine kendine has üslubuyla özetledi.
Gökçe, uzun soluklu ilişkisinin sona erişini; "11 yıl sürdü. Sonunda müsaadenle gideceğim" diyerek noktaladığını belirtti.
SOSYAL MEDYA BU İTİRAFI KONUŞUYOR!
Gökçe'nin "Meraktan evlendik" açıklaması kısa sürede sosyal medya kullanıcılarını ikiye böldü. İşte o dikkat çeken yorumlardan bazıları:
"Meraktan evlenmek mi? Ben meraktan en fazla yeni çıkan bir kremi deniyorum"
"11 yıl boyunca kimsenin ruhu duymamış, asıl başarı budur bence"
"Biz bir gün mesaj gelmeyince ortalığı yıkıyoruz, kadın 11 yıllık evliliği ertesi gün unutmuş"
"Ertesi gün evlendiğini unutmak... Ben hala 4 yıl önce aldığım borcu hatırlayıp gece uyuyamıyorum"
POPUN RENKLİ YÜZÜ GÖKÇE
Tam adıyla Gökçe Dinçer, 1980 yılında İstanbul'da dünyaya geldi. Müzik kariyerine 2000'li yılların ortasında adım atan şarkıcı, özellikle "Tuttu Fırlattı" adlı enerjik pop şarkısıyla geniş kitleler tarafından tanındı.
İlk albümü "Beni Bırak" ile yakaladığı çıkışı; hareketli pop tarzı, eğlenceli sahne performansı ve kendine özgü yorumuyla perçinledi. Kariyeri boyunca birçok single ve albüme imza atan Gökçe, söz yazarlığı kimliğiyle de Türk pop müziğinde fark yaratmaya devam etti.
MERAK EDİLENLER
Şarkıcı Gökçe kiminle evliydi?
Gökçe, 2014 yılında Bülent Gençer ile evlenmiş ve bu evliliği 11 yıl boyunca sürdürmüştür.
Gökçe neden düğün yapmadı?
Ünlü sanatçı, düğün organizasyonunun kendisine "ürkütücü" gelmesi ve evliliğin ağırlığını hissetmemek istemesi nedeniyle düğün yapmadıklarını açıklamıştır.
Gökçe ve Bülent Gençer ne zaman boşandı?
Çift, 11 yıllık beraberliğin ardından geçtiğimiz yıl sessiz sedasız yollarını ayırmıştır.
(Fotoğraflar: Sosyal medya)