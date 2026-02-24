Gökçe 11 yıllık evliliği hakkında konuştu: “Evlendiğimi ertesi gün unuttum”

Kendine has tarzıyla dikkat çeken ünlü şarkıcı Gökçe, özel hayatındaki büyük sessizliğini bozdu. 2014 yılında Bülent Gençer ile hayatını birleştiren ancak bu beraberliği gözlerden uzak yaşamayı tercih eden ünlü isim, geçtiğimiz yıl gerçekleşen sessiz sedasız boşanmanın ardından ilk kez içini döktü.

Katıldığı televizyon programında samimi bir açıklamada bulunan Gökçe, 11 yıl süren evliliğinin aslında bir merak üzerine kurulduğunu itiraf etti.