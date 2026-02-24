Dilin Döğer ve Atakan Özkaya sevgili mi? İşte kafa karıştıran o fotoğraf!
Uzak Şehir dizisinin yıldızları Dilin Döğer ve Atakan Özkaya’dan gelen samimi kare sosyal medyayı salladı. İkilinin aşk yaşadıkları yönündeki iddialar yine ayyuka çıktı.
- Uzak Şehir dizisinin oyuncuları Dilin Döğer ve Atakan Özkaya'nın doğum günü paylaşımındaki samimi pozu sosyal medyada aşk iddialarını alevlendirdi.
- Atakan Özkaya daha önce Dilin Döğer ile sadece çok yakın arkadaş olduklarını ve sette beraber vakit geçirdiklerini açıklamıştı.
- İkilinin aşk yaşayıp yaşamadığına dair henüz resmi bir açıklama bulunmuyor.
- Dilin Döğer dizide Zerrin, Atakan Özkaya ise Kaya karakterini canlandırıyor.
Uzak Şehir dizisinde Zerrin karakterine hayat veren Dilin Döğer ile Kaya'yı canlandıran Atakan Özkaya'nın set dışındaki halleri, izleyicinin markajına takıldı. Daha önce haklarında çıkan aşk iddialarını "Çok yakın arkadaşız" diyerek yalanlayan ikilinin, son paylaşılan doğum günü karesi "Bu ne samimiyet?" dedirtti.
Sosyal medyada hızla yayılan kareler sonrası "Atakan Özkaya ve Dilin Döğer sevgili mi?" sorusu arama motorlarının bir numaralı maddesi haline geldi.
"ARKADAŞIZ" DEDİLER ORTALIK KARIŞTI
Dizideki başarılı performanslarıyla dikkat çeken ikili, daha önce defalarca aşk yaşadıkları yönündeki iddialarla karşı karşıya kalmıştı. Atakan Özkaya, bu iddialara karşı net bir duruş sergileyerek şu açıklamayı yapmıştı:
"Yok hiç yok. Arkadaşız, çok yakın arkadaşız. Beraber yaşıyoruz orada sonuçta böyle haberlerin çıkması çok normal."
Ancak Özkaya'nın açıklaması, ikiliyi birbirine yakıştıran hayranlarını durdurmaya yetmedi. Atakan Özkaya'nın partneri Dilin Döğer'in doğum gününü kutlarken verdiği samimi poz, sosyal medya kullanıcıları tarafından bir kez daha ilan-ı aşk olarak yorumlandı.
DOĞUM GÜNÜNDE AŞK İDDİALARI
Atakan Özkaya'nın Dilin Döğer için yaptığı kutlama paylaşımı, kısa sürede bir aşk itirafı haberine dönüştü. Sosyal medyada yayılan iddialar ise şöyle:
Samimi poz: İkilinin doğum günü kutlamasındaki yakınlığı, hayranları tarafından "Sevgili olduklarını açıkladılar" şeklinde paylaşıldı.
Gizem korunuyor:İkilinin aşk yaşayıp yaşamadığı konusunda henüz net ve resmi bir bilgi bulunmasa da, bazı hayranları bu kareyi belge olarak kabul etti.
Dilin Döğer ve Atakan Özkaya sevgili mi?
İkilinin aşk yaşadığına dair henüz net bir resmi açıklama yok; ancak son paylaşılan samimi pozlar sosyal medyada aşkın kanıtı olarak yorumlanıyor.
Atakan Özkaya aşk iddialarına ne dedi?
Özkaya, daha önce yaptığı açıklamada Dilin Döğer ile sadece "çok yakın arkadaş" olduklarını ve sette beraber vakit geçirmelerinin bu tür haberlere yol açmasının normal olduğunu belirtmişti.
Uzak Şehir'in Zerrin ve Kaya'sı kim?
Dizide Zerrin karakterine Dilin Döğer, Kaya karakterine ise Atakan Özkaya hayat veriyor.