Dilin Döğer ve Atakan Özkaya sevgili mi? İşte kafa karıştıran o fotoğraf!

Ancak Özkaya'nın açıklaması, ikiliyi birbirine yakıştıran hayranlarını durdurmaya yetmedi. Atakan Özkaya'nın partneri Dilin Döğer'in doğum gününü kutlarken verdiği samimi poz, sosyal medya kullanıcıları tarafından bir kez daha ilan-ı aşk olarak yorumlandı.

DOĞUM GÜNÜNDE AŞK İDDİALARI

Atakan Özkaya'nın Dilin Döğer için yaptığı kutlama paylaşımı, kısa sürede bir aşk itirafı haberine dönüştü. Sosyal medyada yayılan iddialar ise şöyle:

Samimi poz: İkilinin doğum günü kutlamasındaki yakınlığı, hayranları tarafından "Sevgili olduklarını açıkladılar" şeklinde paylaşıldı.

Gizem korunuyor:İkilinin aşk yaşayıp yaşamadığı konusunda henüz net ve resmi bir bilgi bulunmasa da, bazı hayranları bu kareyi belge olarak kabul etti.