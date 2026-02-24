Deniz Baysal’dan sosyal medya dayatmasına rest

Fotoğraflar: Sosyal medya

Sektörün oyuncuları sürekli bir içerik üreticisi gibi görmesine tepki gösteren Baysal, sosyal medya baskısını şu sözlerle eleştirdi:

İlk başlarda 'Sosyal medyan zayıf güçlendirmek lazım. Fotoğraf paylaş' denildi. Evde oturuyorum, makyaj yapıyorum, fotoğraf çekiyorum. Ama artık bunlar bana saçma gelmeye başladı. Hani niye bunun mücadelesini veriyorum? Benim zaten bir işim var kafasıyla yaşıyorum. Ne kadar doğru bilmiyorum ama sürekli paylaşım yapmak zorunda olma hali beni zorluyor. Çünkü sektörde öyle. Ne kadar az göz önünde olursan, o kadar gözden düşüyorsun gibi bir durum var. Ama ben kendi akıl sağlığım için bunu yapıyorum. Bu bir strateji değil. Böyle mutluyum, böyle kafam daha rahat. Paylaşım çok fazla yapmıyorum