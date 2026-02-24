Deniz Baysal’dan sosyal medya dayatmasına rest
Taşacak Bu Deniz’de Esme karakterini canlandıran ünlü oyuncu Deniz Baysal, konuk olduğu bir programda sektörün görünürlük baskısına karşı ezber bozan bir duruş sergiledi. Baysal, “Akıl sağlığım için paylaşım yapmıyorum!” dedi.
İbrahim Selim ile Bu Gece programına konuk olan Deniz Baysal, 6.6 milyon takipçisi olmasına rağmen dijital dünyaya neden mesafe koyduğunu tüm samimiyetiyle anlattı. Popülarite uğruna verilen çabaları anlamsız bulduğunu belirten Baysal, sektördeki meslektaşlarına da adeta ders niteliğinde açıklamalarda bulundu.
Sektörün oyuncuları sürekli bir içerik üreticisi gibi görmesine tepki gösteren Baysal, sosyal medya baskısını şu sözlerle eleştirdi:
İlk başlarda 'Sosyal medyan zayıf güçlendirmek lazım. Fotoğraf paylaş' denildi. Evde oturuyorum, makyaj yapıyorum, fotoğraf çekiyorum. Ama artık bunlar bana saçma gelmeye başladı. Hani niye bunun mücadelesini veriyorum? Benim zaten bir işim var kafasıyla yaşıyorum. Ne kadar doğru bilmiyorum ama sürekli paylaşım yapmak zorunda olma hali beni zorluyor. Çünkü sektörde öyle. Ne kadar az göz önünde olursan, o kadar gözden düşüyorsun gibi bir durum var. Ama ben kendi akıl sağlığım için bunu yapıyorum. Bu bir strateji değil. Böyle mutluyum, böyle kafam daha rahat. Paylaşım çok fazla yapmıyorum
"45 KİLOYA DÜŞTÜM, KORKUNÇTU!"
Sosyal medyanın yarattığı kusursuz hayat algısının aksine yaşadığı zorlu süreci de paylaşan Baysal, samimiyetin dozunu artırdı. Bir dönem 45 kiloya kadar düştüğünü ve aynalarla küstüğünü itiraf eden oyuncu,"Korkunç durumdaydım, aynada kendime bakamıyordum. Trabzon'da kaliteli proteinle 5 kilo aldım, sonunda hayata döndüm"dedi.
Baysal, konuyla ilgili şu ifadeleri kullandı:
Benim proteine ihtiyacım varmış meğerse. Ben 3 senedir kilo almaya çalışıyordum. 45 kiloya kadar düştüm en son. Korkunç durumdaydım. Aynada kendime bakamıyordum yani. Ve yiyorum ediyorum. Yok olmuyor. Alamıyorum. 5 kilo aldım gittiğimden beri. Çok mutluyum. Benim ihtiyacım olan proteinmiş ama kaliteli proteinmiş herhalde. Yani orada yediğim şeylerin tadını burada bulmak çok zor
İLİŞKİDE KAVGA İTİRAFI
Eşi Barış Yurtcu hakkında da konuşmayı ihmal etmeyen ünlü oyuncu, zaman zaman tatlı şekilde kavga ettiklerini söyledi:
Kavga mı ediyoruz arada canım. E çok normal. Olmalı da zaten öbür türlü sıkıcı. Yani o öyle öbür türlü ilişki olmaz ki yani. Ama işte kavganın şekli önemli. Öyle vurup kırma, dökme bilmem ne değil de hani tatlı tatlı kavga etme. Güzel heyecan katar. İyidir.
"YENİ ŞARKILARA AÇIĞIM"
Müzisyen eşi Barış Yurtcu ile "Hastayım Sana" şarkısında düet yapan Deniz Baysal müzik çalışmalarına devam etmek istediğini söyledi.
Baysal "Yeni şarkılara açığım. Single çıkarmayı da düşünüyorum. Artık kapatmıyorum kendimi. Bizim dizinin jeneriğik şarkısını da ben söylüyorum" dedi.