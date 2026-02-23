Merve Boluğur filtrenin dozunu kaçırdı: Adriana Lima'ya benzetildi
Bir dönemin ekranlarda fırtınalar estiren "Küçük Sırlar"ın unutulmaz Ayşegül'ü Merve Boluğur, oyunculuğu bıraksa da magazin gündeminden düşmüyor.
Uzun süredir setlerden uzak bir hayat süren ve sosyal medyayı aktif olarak kullanan ünlü oyuncu, bu kez son paylaşımıyla sosyal medyanın gündemine oturdu.
PHOTOSHOP'LA ADRİANA LİMA OLDU
Son dönemde Photoshop ve filtre denemelerine merak saran Boluğur, yayınladığı son karede adeta tanınmaz hale geldi. Yüz hattını tamamen değiştiren ve bakışlarına kadar müdahale eden güzel oyuncuyu görenler gözlerine inanamadı. Takipçileri, Boluğur'un bu yeni halini dünyaca ünlü model Adriana Lima'ya benzetirken, sosyal medyada "Merve nerede?", "Filtre değil, yeni bir yüz nakli sanki!" yorumları havada uçuştu.
SETLERE VEDA ETTİ
"Acemi Cadı" ile hayatımıza giren, "Kuzey Güney"de Zeynep, "Muhteşem Yüzyıl"da ise hırslı Nurbanu Sultan karakteriyle oyunculuk yeteneğini kanıtlayan Merve Boluğur, 2017 yılında yayınlanan "İçimdeki Fırtına" dizisinden sonra radikal bir kararla setlere veda etti.
TAKİPÇİLERİ İKİYE BÖLÜNDÜ
Güzelliğiyle bir dönemin aranan yüzü olan Boluğur'un, neden bu denli yoğun filtre kullandığı ise merak konusu oldu. Takipçileri ikiye bölündü; bir kısım bu halini çok beğenirken, büyük bir çoğunluk ise "Doğal halin her zaman daha güzeldi, bu kadar müdahaleye gerek yok" diyerek sitem etti.