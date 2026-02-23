Barış Murat Yağcı'nın uyuşturucu test sonuçları negatif çıktı: Survivor'a geri döndü
Uyuşturucu soruşturması kapsamında hakkında yakalama kararı bulunan Barış Murat Yağcı'nın, Survivor 2026'dan diskalifiye edildiği iddia edilmişti. Hakkındaki iddiaların ardından gözaltına alınan Barış Murat Yağcı'dan kan ve saç örnekleri alındı. Adli Tıp’tan çıkan negatif test sonucu sonrası ünlü isim, Survivor’a geri döndü.
Survivor 2026 kadrosunda yer alan ancak uyuşturucu soruşturması nedeniyle Dominik'ten Türkiye'ye dönen Barış Murat Yağcı, yargı sürecinin ardından yarışmaya dönü. Aralarında Hasan Can Kaya, Reynmen ve Nisa Bölükbaşı gibi isimlerin de bulunduğu 11 kişilik listede yer alan Yağcı, hakkındaki iddiaların ardından yargı önüne çıkmıştı.
HAVALİMANINDA EMNİYET GÜÇLERİ KARŞILADI
Yurt dışında olduğu için başlangıçta gözaltına alınamayan Barış Murat Yağcı, Türkiye'ye döndüğünde İstanbul Havalimanı'nda emniyet güçleri tarafından karşılanmıştı. İl Jandarma Komutanlığı'ndaki işlemlerinin ardından Adli Tıp Kurumu'na sevk edilen ünlü ismin, uyuşturucu kullanıp kullanmadığının tespiti için kan ve saç örnekleri alındı.
TESTLER NEGATİF ÇIKTI
Adli Tıp Kurumu'ndan gelen raporlarda tüm test sonuçları negatif çıktı. Hakkındaki şüpheleri temizleyen ve uyuşturucu kullanmadığı resmi olarak kanıtlanan Barış Murat Yağcı, serbest bırakılmasının hemen ardından Survivor'a geri döndü. Diskalifiye edildiği korkusuyla üzülen hayranları, ünlü ismi yeniden yarışma parkurlarında görünce derin bir nefes aldı.
GÖZYAŞLARI İÇİNDE ÖZÜR DİLEDİ
Survivor'ın yeni bölüm fragmanında, Barış Murat Yağcı'nın takıma geri döndüğü anlar damga vurdu. Duygusal anlar yaşayan ve gözyaşlarına hakim olamayan Yağcı, arkadaşlarına seslenerek "Allah buraya dönmemi nasip etti. Bir süre burada olamadım, hepinizden özür dilerim"ifadelerini kullandı.