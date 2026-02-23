Barış Murat Yağcı'nın uyuşturucu test sonuçları negatif çıktı: Survivor'a geri döndü

Survivor 2026 kadrosunda yer alan ancak uyuşturucu soruşturması nedeniyle Dominik'ten Türkiye'ye dönen Barış Murat Yağcı, yargı sürecinin ardından yarışmaya dönü. Aralarında Hasan Can Kaya, Reynmen ve Nisa Bölükbaşı gibi isimlerin de bulunduğu 11 kişilik listede yer alan Yağcı, hakkındaki iddiaların ardından yargı önüne çıkmıştı.

Barış Murat Yağcı / Fotoğraflar sosyal medyadan alınmıştır.

HAVALİMANINDA EMNİYET GÜÇLERİ KARŞILADI

Yurt dışında olduğu için başlangıçta gözaltına alınamayan Barış Murat Yağcı, Türkiye'ye döndüğünde İstanbul Havalimanı'nda emniyet güçleri tarafından karşılanmıştı. İl Jandarma Komutanlığı'ndaki işlemlerinin ardından Adli Tıp Kurumu'na sevk edilen ünlü ismin, uyuşturucu kullanıp kullanmadığının tespiti için kan ve saç örnekleri alındı.

TESTLER NEGATİF ÇIKTI

Adli Tıp Kurumu'ndan gelen raporlarda tüm test sonuçları negatif çıktı. Hakkındaki şüpheleri temizleyen ve uyuşturucu kullanmadığı resmi olarak kanıtlanan Barış Murat Yağcı, serbest bırakılmasının hemen ardından Survivor'a geri döndü. Diskalifiye edildiği korkusuyla üzülen hayranları, ünlü ismi yeniden yarışma parkurlarında görünce derin bir nefes aldı.