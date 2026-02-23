10 yaşındaki "Filozof Atakan" artık genç bir adam oldu: Son halini görenler tanıyamadı

Hızlı Özet Göster 10 yaşında felsefi bilgisiyle tanınan 'Filozof Atakan' lakaplı Atakan Kayalar 16 yaşına girdi

Uzun süre medyadan uzak kalan Atakan Kayalar'ın uzun saçlı ve gözlüklü yeni görüntüsü sosyal medyada paylaşıldı

Çocuk yaşta popülerlik kazanması nedeniyle uzmanlar tarafından pedagojik destek alması gerektiği belirtilmişti

Atakan Kayalar şu anda medyadan uzak, sakin bir hayat sürdürüyor

Tavırları ve bilgisiyle kimileri tarafından "dahi" olarak görülen, kimileri tarafından ise çocukluğunu yaşayamadığı için eleştirilen "Filozof Atakan", şimdilerde 16 yaşına bastı. Uzmanların "psikolojik süreçlerine dikkat edilmeli" uyarıları eşliğinde gözlerden uzak bir büyüme süreci geçiren genç isim, yeni imajıyla takipçilerini şaşırttı.

Filozof Atakan'ın son hali / Fotoğraf sosyal medyadan alınmıştır. GÖZLÜKLÜ VE UZUN SAÇLI Uzun zamandır ekranlarda ve basında yer almayan Atakan Kayalar'ın son hali sosyal medyaya düştü. Saçlarını uzattığı ve gözlük takmaya başladığı görülen Atakan'ın yüz hatlarının oturmuş olması dikkat çekti. Onu hala kütüphanedeki o küçük çocuk haliyle hatırlayan hayranları, bu değişimi görünce tanımakta güçlük çekti.