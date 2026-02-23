10 yaşındaki "Filozof Atakan" artık genç bir adam oldu: Son halini görenler tanıyamadı
Konuşma tarzı ve felsefi yorumlarıyla sosyal medyayı ikiye bölen "Filozof Atakan" lakaplı Atakan Kayalar, uzun süren sessizliğini bozdu. Yıllar sonra ortaya çıkan Atakan’ın son halini görenler tanıyamadı.
Tavırları ve bilgisiyle kimileri tarafından "dahi" olarak görülen, kimileri tarafından ise çocukluğunu yaşayamadığı için eleştirilen "Filozof Atakan", şimdilerde 16 yaşına bastı.
Uzmanların "psikolojik süreçlerine dikkat edilmeli" uyarıları eşliğinde gözlerden uzak bir büyüme süreci geçiren genç isim, yeni imajıyla takipçilerini şaşırttı.
GÖZLÜKLÜ VE UZUN SAÇLI
Uzun zamandır ekranlarda ve basında yer almayan Atakan Kayalar'ın son hali sosyal medyaya düştü. Saçlarını uzattığı ve gözlük takmaya başladığı görülen Atakan'ın yüz hatlarının oturmuş olması dikkat çekti. Onu hala kütüphanedeki o küçük çocuk haliyle hatırlayan hayranları, bu değişimi görünce tanımakta güçlük çekti.
UYARILARIN ODAĞINDAYDI
Henüz 10 yaşındayken felsefe dünyasının derinliklerine dalan Atakan için o dönem uzmanlar seferber olmuştu. Yaşına uygun olmayan bir popülerliğe ve akademik yüke maruz kaldığı belirtilen Atakan'ın, ileride kimlik karmaşası yaşamaması için pedagojik destek alması gerektiği sık sık dile getirilmişti.
MERAK KONUSU
Şimdilerde sakin bir hayat süren Atakan'ın felsefeye olan tutkusunun devam edip etmediği ise merak konusu.