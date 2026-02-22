Usta oyuncudan acı haber geldi: Ali Tutal 76 yaşında hayatını kaybetti
Türk sinema ve televizyonunun deneyimli isimlerinden Ali Tutal, geçirdiği beyin kanamasının ardından yoğun bakıma alınmıştı. Tutal, tüm müdahalelere rağmen 76 yaşında yaşamını yitirdi. “Güneşi Gördüm”, “Geniş Aile” ve “Hükümet Kadın” gibi yapımlarda rol alan usta oyuncu, geçtiğimiz yıl da kalp krizi geçirmişti.
Türk sinema ve televizyon dünyasının usta isimlerinden Ali Tutal'dan acı haber geldi.
YOĞUN BAKIMDA TEDAVİ GÖRÜYORDU
76 yaşındaki oyuncu, evinde geçirdiği beyin kanaması sonrası hastaneye kaldırıldı ve 27 Ocak'tan itibaren yoğun bakımda tedavi görüyordu. Tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.
GEÇTİĞİMİZ YIL MART AYINDA KALP KRİZİ GEÇİRDİ
Usta oyuncu, "Güneşi Gördüm", "Geniş Aile", "Bereketli Topraklar Üstünde" ve "Hükümet Kadın" başta olmak üzere onlarca yapımda rol aldı. Geçtiğimiz yıl mart ayında kalp krizi geçiren Tutal, bir süre tedavi görmüştü.
ALİ TUTAL KİMDİR?
1950 yılında Diyarbakır'da dünyaya gelen Ali Tutal, Siyasal İşletme Bölümü mezunu olup 1975-1976 yıllarında sinema sektörüne adım attı. Kariyeri boyunca 50'den fazla sinema filmi ve 20'nin üzerinde televizyon dizisinde yer aldı.
Ayrıca teknik alanlarda da aktif olan Tutal, dublaj süpervizörlüğü ve yerel aksan danışmanlığı gibi görevlerde bulundu. Hem ön planda hem de teknik destekle Türk televizyon ve sinema sektörüne önemli katkılarda bulunan usta oyuncu, sektörün saygın isimlerinden biri olarak hatırlanacak.