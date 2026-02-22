Usta oyuncudan acı haber geldi: Ali Tutal 76 yaşında hayatını kaybetti

ALİ TUTAL KİMDİR?

1950 yılında Diyarbakır'da dünyaya gelen Ali Tutal, Siyasal İşletme Bölümü mezunu olup 1975-1976 yıllarında sinema sektörüne adım attı. Kariyeri boyunca 50'den fazla sinema filmi ve 20'nin üzerinde televizyon dizisinde yer aldı.

Ayrıca teknik alanlarda da aktif olan Tutal, dublaj süpervizörlüğü ve yerel aksan danışmanlığı gibi görevlerde bulundu. Hem ön planda hem de teknik destekle Türk televizyon ve sinema sektörüne önemli katkılarda bulunan usta oyuncu, sektörün saygın isimlerinden biri olarak hatırlanacak.