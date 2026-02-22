Ünlü oyuncu Tuna Arman ameliyat masasına yattı: "İyileşme süreci bitsin sahnede karşınızda olacağım"
Tuna Arman, yaklaşık 1,5 yıl önce tesadüfen öğrendiği damar rahatsızlığı nedeniyle ameliyat masasına yattı. Femoral Arter Anevrizma Rezeksiyonu ve İnterpozisyon Greftleme operasyonu geçiren oyuncu, yoğun bakım sürecinin ardından taburcu edildi. Arman, iyileşir iyileşmez yeniden sahneye döneceğini söyledi.
Hızlı Özet Göster
- Tiyatro ve televizyon oyuncusu Tuna Arman, sağ kasığındaki pıhtılı anevrizma nedeniyle 16 Şubat'ta ameliyat oldu
- 1,5 yıl önce tesadüfen öğrenilen rahatsızlık düzenli kontrollerle takip edilmiş ve anevrizmanın büyümesi üzerine ameliyat kararı alınmıştır
- Ameliyat sonrası bir gün yoğun bakımda kalan Arman, iyileşme sürecinin ardından sahneye dönmeyi planladığını açıkladı
- 1969 doğumlu sanatçı, 1980'den beri tiyatro kariyerini sürdürmekte ve şu anda Asuman Dabak Tiyatrosu'nda görev yapmaktadır
Türk tiyatro ve televizyon dünyasının sevilen isimlerinden Tuna Arman, sağlık sorunuyla ilgili açıklama yaptı. 16 Şubat'ta ameliyat olan oyuncu, sağ kasığında bulunan ve içinde pıhtı olan balon nedeniyle operasyon geçirdiğini duyurdu.
TESADÜFEN RAHATSIZLIĞINI ÖĞRENDİ
Yaklaşık 1,5 yıl önce tesadüfen rahatsızlığını öğrendiğini belirten Arman, düzenli kontrollerle sürecin takip edildiğini ancak anevrizmanın büyümesi üzerine ameliyat kararı alındığını ifade etti. İlk gün ve gecesinin yoğun bakımda geçtiğini söyleyen oyuncu, sürecin zorlu olduğunu dile getirdi.
HASTALIĞA KARŞI SEVENLERİNİ UYARDI
Arman, yaşadıklarını şu sözlerle anlattı:
İlk gün ve gecem yoğun bakımda geçti, zordu. Kalp Damar Cerrahisi takibinde 3 ayda bir kontroller ve dikkatli davranmak, bedeni yormadan, ağır kaldırmadan hatta eğilip kalkmadan bekledik ve anevrizma büyümeye devam ettiği için ameliyata karar verildi. Ben şanslıydım tesadüfen öğrendim. Genelde patlıyormuş balon ve pıhtı kana karışıyormuş. Mutlaka ihmal etmeden herkes Doppler Ultrasonografi çektirmeli.
YENİDEN SAHNEYE ÇIKACAĞINI DİLE GETİRDİ
Yoğun bakım sürecinin ardından evine dönen oyuncu, kendisini yalnız bırakmayan dostlarına ve sağlık çalışanlarına teşekkür etti. İyileşme sürecinin tamamlanmasının ardından yeniden sahneye çıkacağını belirten Arman, sevenlerine en kısa sürede kavuşmayı hedeflediğini söyledi.
TUNA ARMAN KİMDİR?
22 Mart 1969 İstanbul doğumlu olan Tuna Arman, tiyatro kariyerine 1980 yılında başladı. Sadri Alışık Tiyatrosu, Deve Kuşu Kabare ve Devlet Tiyatroları başta olmak üzere birçok önemli toplulukta sahne aldı. Günümüzde Asuman Dabak Tiyatrosu'nda çalışmalarını sürdürüyor.