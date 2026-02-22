Ünlü oyuncu Tuna Arman ameliyat masasına yattı: "İyileşme süreci bitsin sahnede karşınızda olacağım"

Tuna Arman'ın hastane karesi / Fotoğraf sosyal medyadan alınmıştır.

HASTALIĞA KARŞI SEVENLERİNİ UYARDI

Arman, yaşadıklarını şu sözlerle anlattı:

İlk gün ve gecem yoğun bakımda geçti, zordu. Kalp Damar Cerrahisi takibinde 3 ayda bir kontroller ve dikkatli davranmak, bedeni yormadan, ağır kaldırmadan hatta eğilip kalkmadan bekledik ve anevrizma büyümeye devam ettiği için ameliyata karar verildi. Ben şanslıydım tesadüfen öğrendim. Genelde patlıyormuş balon ve pıhtı kana karışıyormuş. Mutlaka ihmal etmeden herkes Doppler Ultrasonografi çektirmeli.