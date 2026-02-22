Dubai’de romantik evlenme teklifi: Derya Uluğ “evet” dedi
Uzun süredir aşk yaşayan Derya Uluğ ile Asil Gök evlilik kararı aldı. Tatil için gittikleri Dubai’de gelen romantik teklif, sosyal medyada büyük ilgi gördü. Ünlü şarkıcının “Evet” dediği anlar kısa sürede beğeni yağmuruna tutuldu.
Magazin dünyasının sevilen isimlerinden Derya Uluğ, hem kariyeri hem de özel hayatıyla adından söz ettirmeye devam ediyor. Uzun süredir meslektaşı Asil Gök ile mutlu bir birliktelik yaşayan ünlü şarkıcıdan müjdeli haber geldi.
DUBAİ'DE EVLİLİK TEKLİFİ ETTİ
Yoğun konser maratonunun ardından tatil için Dubai'ye giden çift, ilişkilerini bir adım ileri taşıma kararı aldı. Asil Gök, romantik bir organizasyonla Derya Uluğ'a evlilik teklifinde bulundu.
"EVET" DEDİ
Sürpriz teklif karşısında büyük mutluluk yaşayan 40 yaşındaki şarkıcı, "Evet" yanıtını verdi. O anları sosyal medya hesabından paylaşan Uluğ, takipçilerini de mutluluğuna ortak etti.
ROMANTİK KARELERİ PAYLAŞTI
1.2 milyon takipçisi bulunan Instagram hesabından romantik kareleri yayınlayan ünlü isim, kısa sürede binlerce beğeni ve tebrik mesajı aldı. Gözlerden uzak ama istikrarlı şekilde ilerleyen ilişkilerini evlilikle taçlandırmaya hazırlanan çiftin düğün tarihi ise şimdiden merak konusu oldu.