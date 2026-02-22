Alişan Ramazan ayını Umre'de karşıladı: "Bu en güzel ayda kat kat misliyle mükafatlandırsın"

Alişan / Fotoğraf Takvim arşivden alınmıştır.

"ALLAH İSTEYEN HERKESE İNŞALLAH NASİP ETSİN"

Ünlü türkücü,"Ramazan Umresi nasip eden Allah'ıma şükürler olsun. Allah isteyen herkese inşallah nasip etsin. Beni görüp dua eden umrecilerimizden de Allah razı olsun. O kadar içten ve o kadar güzel dualar aldım ki… İnşallah Rabbim yaptığımız tüm ibadetlerin karşılığını bu en güzel ayda kat kat misliyle mükafatlandırsın" ifadelerini kullandı.