Alişan Ramazan ayını Umre'de karşıladı: "Bu en güzel ayda kat kat misliyle mükafatlandırsın"
Ramazan ayının başında Umre’ye giden Alişan, kutsal topraklardan yeni karelerini paylaştı. Duygusal notuyla dikkat çeken ünlü türkücü, “O kadar güzel dualar aldım ki…” sözleriyle takipçilerini duygulandırdı. Paylaşım kısa sürede beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu.
Magazin gündeminin sevilen isimlerinden Alişan, Ramazan ayını kutsal topraklarda karşıladı.
Umre ziyaretinden yeni karelerini sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı. Ailesiyle ve özel hayatıyla sık sık gündeme gelen Alişan, paylaşımlarına eklediği içten mesajla dikkat çekti.
"ALLAH İSTEYEN HERKESE İNŞALLAH NASİP ETSİN"
Ünlü türkücü,"Ramazan Umresi nasip eden Allah'ıma şükürler olsun. Allah isteyen herkese inşallah nasip etsin. Beni görüp dua eden umrecilerimizden de Allah razı olsun. O kadar içten ve o kadar güzel dualar aldım ki… İnşallah Rabbim yaptığımız tüm ibadetlerin karşılığını bu en güzel ayda kat kat misliyle mükafatlandırsın" ifadelerini kullandı.
"YİNE NASİP OLDU ŞÜKÜRLER OLSUN"
Ramazan'ın ilk gününde yaptığı paylaşım da büyük ilgi gören Alişan, daha önceki karelere ise "Yine nasip oldu şükürler olsun. Teşekkür ederim… Allah herkese özellikle Ramazan'da Umre yapmayı nasip etsin" notunu düşmüştü.
KARELER BİNLERCE BEĞENİ ALDI
Kısa sürede binlerce beğeni alan karelere takipçilerinden "Allah kabul etsin","Dualarınız kabul olsun" ve "Ne güzel bir duygu"yorumları yağdı.