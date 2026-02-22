76. Berlin Film Festivali’nde Filistin mesajları I Alman Bakan salonu terk etti: "İsrail'in Gazze'de gerçekleştirdiği soykırımın ortaklarısınız"
76’ncısı düzenlenen Berlin International Film Festival ödül töreninde Filistin’e destek mesajları geceye damga vurdu. “Chronicles From the Siege” ekibi sahneye Filistin bayraklarıyla çıkarken, yönetmen Abdallah Alkhatib “Filistin özgür olacak” dedi. “Yawman ma walad”ın yönetmeni Marie-Rose Osta ise Gazze’deki çocuklara dikkat çekti. Almanya Çevre Bakanı Carsten Schneider salonu terk etti.
Hızlı Özet Göster
- 76. Uluslararası Berlin Film Festivali'nde 'GWFF En İyi İlk Uzun Metraj Film Ödülü'nü kazanan 'Chronicles From the Siege' ekibi Filistin bayrakları ve kefiyelerle törene katıldı.
- Filmin yönetmeni Alkhatib, ödül konuşmasında İsrail'in Gazze'deki eylemlerini soykırım olarak nitelendirerek Alman hükümetini eleştirdi.
- 'En İyi Kısa Film Altın Ayı Ödülü' sahibi Lübnanlı yönetmen Marie-Rose Osta, Gazze ve Lübnan'daki çocukların durumuna dikkat çekti.
- 81 sinema sanatçısı, Berlin Film Festivali yönetimini Gazze konusundaki sessizliği nedeniyle eleştiren bir mektup yayımladı.
- Festivalin En İyi Film Altın Ayı ödülünü 'Yellow Letters' filmiyle İlker Çatak kazandı.
Bu sene 76'ncısı düzenlenen Uluslararası Berlin Film Festivali ödül töreninde Filistin'e destek mesajları dikkati çekti.
"GWFF En İyi İlk Uzun Metraj Film Ödülü"ne layık görülen "Chronicles From the Siege" filminin ekibi, festivale ellerinde Filistin bayraklarıyla kefiye giyerek katıldı.
"FİLİSTİN ÖZGÜR OLACAK"
Filmin yönetmeni Alkhatib, ödülünü almasının ardından yaptığı konuşmada, Filistinli olarak Filistin hakkında konuşmak zorunda olduğunu belirtti.
Alkhatib, büyük baskı altında olduğunu ancak yine de"Filistin özgür olacak"demek istediğini vurguladı.
İNSANLIKTAN BAHSEDECEKLERİNİ VURGULADI
Bir gün Gazze'de, Filistin'in diğer şehirlerinde harika bir film festivali düzenleyeceklerini dile getiren Alkhatib, bu festivalde kuşatma, işgal ve diktatörlük altında yaşayan insanlarla dayanışma içinde olacağını, sinemadan önce siyasetten, sanattan önce direnişten, güzellikten önce özgürlükten ve kültürden önce insanlıktan bahsedeceklerini kaydetti.
Alkhatib,"Uzun zamandır beklenen gün geliyor ve insanlar ne olduğunu sorduğunda onlara, 'Filistin hatırlıyor.' deyin. Bizimle birlikte duran herkesi hatırlayacağız ve bize, onurlu bir yaşam sürme hakkımıza karşı çıkan ve sessiz kalmayı seçen herkesi hatırlayacağız."diye konuştu.
"SOYKIRIMIN ORTAKLARISINIZ"
Almanya'da bir mülteci olduğu için bu konuşmayı yapmadan önce uyarıldığına dikkati çeken Alkhatib, bu durumun umurunda olmadığının, Filistin'i, halkını önemsediğinin altını çizdi.
Alkhatib,"Alman hükümetine son sözüm: İsrail'in Gazze'de gerçekleştirdiği soykırımın ortaklarısınız. Bu gerçeği anlayacak kadar zeki olduğunuzu düşünüyorum ama umursamamayı tercih ediyorsunuz. Şu andan itibaren dünyanın sonuna kadar Özgür Filistin!"dedi.
"SÜPER GÜÇLERE SAHİP DEĞİLLER"
"En İyi Kısa Film Altın Ayı Ödülü"ne layık görülen "Yawman ma walad" filminin Lübnanlı yönetmeni Marie-Rose Osta da Gazze'deki soykırıma dikkati çekti.
Osta, süper güçlere sahip bir çocuğun, onu uykusundan uyandıran 2 İsrail savaş uçağını düşürdüğünü anlatan bir film çektiğini dile getirerek, "Bu sinema ama gerçekte Gazze'deki, tüm Filistin'deki ve benim Lübnan'ımdaki çocuklar, İsrail bombalarından kendilerini koruyacak süper güçlere sahip değiller." diye konuştu.
"İSRAİL ATEŞKESİ İHLAL ETMEYE DEVAM EDİYOR"
Bunların iki yıldır ekranlardan izlendiğini anımsatan Osta, sözlerini şöyle sürdürdü:
Dün Lübnan'da 4 çocuk öldürüldü. İsrail, hem Gazze'de hem de Lübnan'da ateşkesi ihlal etmeye devam ediyor. Hiçbir çocuk, veto hakları sayesinde ve uluslararası hukukun çöküşüyle güçlenen bir soykırımdan kurtulmak için süper güçlere ihtiyaç duymamalı. Bu ödülün beni çok mutlu edecek olması dışında bir anlamı varsa, Lübnanlı ve Filistinli çocukların pazarlık konusu olamayacağı anlamına gelsin.
Dünya genelinde tanınan 81 yönetmen, oyuncu ve yapımcı, 17 Şubat'ta imzaladıkları mektupta, Uluslararası Berlin Film Festivali yetkililerinin, İsrail'in saldırıları ve işgali altındaki Gazze'ye yönelik sessizliğini ve bu konuda konuşan sanatçıların ifade özgürlüğünü savunmamasını eleştirmişti.
Mektupta, "Berlinale'in, İsrail'in Gazze'deki Filistinlilere karşı sürdürdüğü soykırıma ve Alman devletinin bu soykırımın mümkün kılınmasındaki kilit rolüne karşı çıkan sanatçıları sansürlemesinden dolayı hayal kırıklığına uğradık."ifadesi kullanılmıştı.
Berlin Film Festivali Ödülleri
Altın Ayı – En İyi Film:Yellow Letters – İlker Çatak
Gümüş Ayı – Büyük Jüri Ödülü:Salvation – Emin Alper
Gümüş Ayı – Jüri Ödülü: Queen at Sea – Lance Hammer
Gümüş Ayı – En İyi Yönetmen: Everybody Digs Bill Evans – Grant Gee
Gümüş Ayı – En İyi Başrol Performansı: Rose – Sandra Hüller
Gümüş Ayı – En İyi Yardımcı Performans:Queen at Sea – Anna Calder-Marshall & Tom Courtenay
Gümüş Ayı – En İyi Senaryo:Nina Roza – Geneviève Dulude-De Celles
Gümüş Ayı – Üstün Sanatsal Katkı: Yo (Love is a Rebellious Bird) – Anna Fitch & Banker White