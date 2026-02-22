76. Berlin Film Festivali’nde Filistin mesajları I Alman Bakan salonu terk etti: "İsrail'in Gazze'de gerçekleştirdiği soykırımın ortaklarısınız"

Alkhatib, büyük baskı altında olduğunu ancak yine de "Filistin özgür olacak" demek istediğini vurguladı.

Filmin yönetmeni Alkhatib, ödülünü almasının ardından yaptığı konuşmada, Filistinli olarak Filistin hakkında konuşmak zorunda olduğunu belirtti.

İNSANLIKTAN BAHSEDECEKLERİNİ VURGULADI

Bir gün Gazze'de, Filistin'in diğer şehirlerinde harika bir film festivali düzenleyeceklerini dile getiren Alkhatib, bu festivalde kuşatma, işgal ve diktatörlük altında yaşayan insanlarla dayanışma içinde olacağını, sinemadan önce siyasetten, sanattan önce direnişten, güzellikten önce özgürlükten ve kültürden önce insanlıktan bahsedeceklerini kaydetti.

Alkhatib,"Uzun zamandır beklenen gün geliyor ve insanlar ne olduğunu sorduğunda onlara, 'Filistin hatırlıyor.' deyin. Bizimle birlikte duran herkesi hatırlayacağız ve bize, onurlu bir yaşam sürme hakkımıza karşı çıkan ve sessiz kalmayı seçen herkesi hatırlayacağız."diye konuştu.