Yıldız Tilbe korkuttu! Ünlü sanatçının sağlık durumu nasıl?

Yaptığı yardımın abartılmaması gerektiğini vurgulayan Tilbe, insanlık dersi veren şu sözleri kaydetti:

"Herkes birbirine yardım etse dünyada ne aç kalır ne sefil. Allah yardımcıları olsun. Benim yaptığım denizde damla bile değil. Hiçbir önemi yok. Konuşulacak bir şey değil"