Yıldız Tilbe korkuttu! Ünlü sanatçının sağlık durumu nasıl?
Ünlü şarkıcı Yıldız Tilbe, aniden yükselen tansiyonu nedeniyle Nişantaşı’nda bir hastaneye başvurdu. Yapılan kontrollerin ardından koluna cihaz takılan Tilbe'nin sağlık durumu hayranlarını endişelendirdi.
Hızlı Özet Göster
- Yıldız Tilbe, Nişantaşı'nda bir hastaneden çıkarken tansiyon yüksekliği şikayetiyle tedavi gördüğünü açıkladı.
- Sanatçının koluna 24 saat tansiyon ölçüm cihazı takıldı ve kalp kontrolü yapıldı.
- Tilbe, Gazze'ye yaptığı 300 bin dolarlık bağışın abartılmaması gerektiğini belirterek "Herkes birbirine yardım etse dünyada ne aç kalır ne sefil. Allah yardımcıları olsun" dedi.
Nişantaşı'nda bir hastane çıkışında objektiflere yansıyan Yıldız Tilbe, yaşadığı sağlık sorununa ilişkin samimi açıklamalarda bulundu.
Snob Magazin'in haberine göre; tansiyonunun yükselmesi şikayetiyle doktor kapısını çalan sanatçı, koluna takılan ölçüm cihazını göstererek şu ifadeleri kullandı:
"Tansiyonumu indirmeye çalışıyoruz. Tansiyonum çıkıyor. Koluma bir şey taktılar, bütün gün ölçecekler sonra bakacaklar. Kalbime de baktılar."
"DENİZDE DAMLA BİLE DEĞİL"
Sağlık durumunun yanı sıra Gazze'ye yaptığı 300 bin dolarlık bağışla da gündemde olan usta sanatçı, bu konudaki açıklamalarıyla da dikkat çekti.
Yaptığı yardımın abartılmaması gerektiğini vurgulayan Tilbe, insanlık dersi veren şu sözleri kaydetti:
"Herkes birbirine yardım etse dünyada ne aç kalır ne sefil. Allah yardımcıları olsun. Benim yaptığım denizde damla bile değil. Hiçbir önemi yok. Konuşulacak bir şey değil"