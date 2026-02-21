Mauro Icardi’nin doğum gününe damga vuran mesaj: China Suarez düşman çatlattı
Galatasaray’ın yıldız golcüsü Mauro Icardi, 33. yaş gününü sevgilisi China Suarez ile rüya gibi bir partide kutladı. Geceye damga vuran detay ise doğum günü pastasının üzerindeki "Her zaman sendin" notu oldu. Bu romantik itiraf “Geçmişe sünger çekti” olarak yorumlandı.
- Galatasaraylı futbolcu Mauro Icardi, 33. yaş gününü sevgilisi China Suarez ile birlikte kutladı.
- Çiftin birlikte kestiği pastanın üzerinde 'It was always you' (Her zaman sendin) yazısı yer aldı.
- Icardi ve China Suarez, 9 Ocak 2025 tarihinde ilişkilerini kamuoyuna duyurmuştu.
Galatasaraylı yıldız Mauro Icardi, yeni yaşını hayatının aşkı China Suarez ile birlikte karşıladı. Saha içindeki başarısını özel hayatındaki mutluluğuyla taçlandıran Icardi için düzenlenen görkemli organizasyon, sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.
Ancak gecenin asıl konuşulan konusu organizasyon değil, bembeyaz bir pastanın üzerindeki o çarpıcı mesajdı. Icardi ve Suarez'in birlikte kestiği pastanın üzerinde yer alan "It was always you" (Her zaman sendin)notu, magazin dünyasında adeta yer yerinden oynattı.
PASTALI GÖNDERME
Mauro Icardi'nin Wanda Nara ile yaşadığı fırtınalı ve olaylı yılların ardından gelen bu itiraf, takipçileri tarafından "Gerçek aşkını sonunda buldu" şeklinde yorumlandı. Son dönemde Wanda Nara'nın Icardi ile eski fotoğraflarını paylaşarak "Barışma mı geliyor?" sinyalleri vermesine karşılık, Suarez'in bu hamlesi "Düşman çatlattı" dedirtti.
Çiftin kutlamadan paylaştığı karelerde Icardi'nin huzurlu halleri dikkat çekerken, China Suarez'in zarafeti ve pastadaki net mesajı çok konuşuldu.
BEBEK İDDİALARI YENİDEN GÜNDEMDE
Daha önce evlilik ve çocuk konularında mesafeli duran China Suarez'in, geçtiğimiz günlerde yeniden anne olmak istediğini açıklaması gündemi hareketlendirmişti. 33. yaş günü kutlamasındaki romantizm, çiftin bir erkek bebek beklediği yönündeki iddiaları tekrar alevlendirdi. Henüz resmi bir doğrulama gelmese de Icardi'nin yeni yaşındaki bu huzur tablosu, yakın zamanda bir müjde gelebileceği şeklinde yorumlandı.
SOSYAL MEDYADA YORUM YAĞMURU
Icardi ve Suarez'in paylaşımları saniyeler içinde binlerce yorum alırken, sosyal medya kullanıcıları ikiye bölündü:
"Wanda bu pastayı gördükten sonra kesin yeni bir fotoğraf paylaşır!"
"Icardi sonunda huzuru buldu, pastadaki yazı her şeyi özetliyor."
"China Suarez resmen 'Icardi benim' demiş, helal olsun."
MERAK EDİLENLER
Wanda Nara ve Mauro Icardi ne zaman evlendi?
Wanda Nara ve Mauro Icardi, 27 Mayıs 2014'te Buenos Aires'te küçük bir törenle evlendi. Çift, 2025 senesinde boşandı.
Wanda Nara ve Mauro Icardi'nin kaç çocuğu var?
19 Ocak 2015 doğumlu Francesca ve 27 Ekim 2016 doğumlu Isabella adında iki kızı vardır.
Mauro Icardi ve China Suarez ne zamandır birlikte?
10 Temmuz 2024'te Wanda Nara ile ayrıldıklarını duyurdu ve 9 Ocak 2025'te, China Suarez ile ilişkisini kamuoyuna duyurdu.