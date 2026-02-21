Mauro Icardi’nin doğum gününe damga vuran mesaj: China Suarez düşman çatlattı

BEBEK İDDİALARI YENİDEN GÜNDEMDE

Daha önce evlilik ve çocuk konularında mesafeli duran China Suarez'in, geçtiğimiz günlerde yeniden anne olmak istediğini açıklaması gündemi hareketlendirmişti. 33. yaş günü kutlamasındaki romantizm, çiftin bir erkek bebek beklediği yönündeki iddiaları tekrar alevlendirdi. Henüz resmi bir doğrulama gelmese de Icardi'nin yeni yaşındaki bu huzur tablosu, yakın zamanda bir müjde gelebileceği şeklinde yorumlandı.