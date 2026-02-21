Leyla Lydia Tuğutlu’nun kariyerinde yeni dönem: Eşi Ceyhun Ergün yazdı o söyledi
Türkiye güzeli ve oyuncu Leyla Lydia Tuğutlu, anne olduktan sonra verdiği arayı hem yeni dizisiyle hem de müzik dünyasına adım attığı maxi single albümüyle bozdu. Şamdan Plus'a samimi açıklamalarda bulunan Tuğutlu, yeni kariyer yolculuğunu ve eşi Ceyhun Ergün ile hayata geçirdikleri projelerin detaylarını paylaştı.
Hızlı Özet Göster
- Leyla Lydia Tuğutlu, aynı ay içerisinde hem yeni dizisinin yayınlanacağını hem de ilk müzik albümünün çıkacağını duyurdu.
- Oyuncu, eşi Ceyhun Ergün'ün yazdığı bir karakter hikayesinden yola çıkarak melankolik sözleri elektronik müzikle birleştirdiği bir albüm hazırladı.
- Tuğutlu, 2023 yılında oğlu Evren Deniz'i dünyaya getirdikten sonra çalışma hayatına hızlı bir dönüş yaptı.
- Ünlü isim, oyunculuğu bırakmadığını ancak bundan sonra şarkıcı kimliğiyle de kariyerine devam edeceğini belirtti.
- Oyuncu, son oynadığı dizide şarkıcı karakteri canlandırmasının albüm sürecini hızlandırmış olabileceğini ifade etti.
2023 yılında oğlu Evren Deniz'i kucağına alan Leyla Lydia Tuğutlu, çalışma hayatına hızlı bir dönüş yaptı. Şimdilerde kariyerinde yeni bir dönem yaşadığını belirten ünlü oyuncu, aynı ay içerisinde hem yeni dizisinin yayınlanacağını hem de ilk müzik çalışmasının görücüye çıktığını müjdeledi. Tuğutlu, bu süreci şu sözlerle anlattı:
Anne olunca biraz ara vermiştim. Aynı ay içerisinde hem oynadığım dizi yayınlanacak hem de bir maxi single çıkardım. Yaratıcı ve verimli bir dönem benim için
EŞİ YAZDI O SÖYLEDİ: "MELANKOLİK BİR HİKAYE"
Müzik dünyasına adım atma sürecinin eşi Ceyhun Ergün ile kurdukları hayallerle başladığını belirten Tuğutlu, albümdeki şarkıların derin bir hikayesi olduğunu vurguladı. Eşinin yazdığı bir karakterin iç sesinin şarkı sözlerine dönüştüğünü ifade eden oyuncu, projenin mutfağını şöyle detaylandırdı:
Ben film ve dizilerde, cover albüm projelerinde şarkı söyledim. Oyunculuğun yanında müzikle ilgili kendi çalışmalarımı da yapmak istiyordum ama buna hiç vaktim olmadı. Bir şeyler yaparken doğru zamanda olsun, içime sinsin istiyorum. Eşimle uzun zamandır nasıl karakterler oynamak istediğimizi hayal ederek yazdığımız hikayeler var. Onun yazdığı bir hikayede, hayatının yalanlarla dolu olduğunu öğrenen bir kadın var. Yaşadıkları onu bir kırılma noktasına getirmiş. Onun iç sesi zamanla şarkı sözlerine dönüştü. Eşim bir gün bana şarkı yaptığını söyledi. Albümdeki şarkılar melankolik. Aşk acısını, yalnızlığı, kendine yabancılaşmayı anlatıyor ama bunların içinden güçlü çıkabilmeyi de. Biz acıyla şekillenen sözleri dinlemeyi sevdiğimiz yüksek tempolu bir tür olan elektronik müzikle birleştirerek yeni bir şey denemek istedik
ALBÜM SÜRECİNİ HIZLANDIRAN TESADÜF
Albümün zamanlaması ve prodüksiyon süreci hakkında konuşan ünlü isim, oynadığı son karakterin bu kararda etkili olduğunu belirtti:
Zamanlamanın özel bir sebebi olmasa da bence güzel bir tesadüf oldu. Son oynadığım dizide karakterim bir şarkıcıydı onu oynamaktan çok keyif aldım. Belki bu durum süreci hızlandırmış olabilir. Dizi vesilesiyle tanıştığım prodüktörle bu albümde çalıştık. Albümün tüm dünyasına karar verebiliyor olmak özeldi bizim için. Albüm için yeni bir karakter yaratmamız gerekiyordu sesi, stili, nasıl bir ruh hali içinde oluşuna kadar
"MESLEK DEĞİŞTİRMEDİM!"
Kariyerinde şarkıcı kimliğinin de artık kalıcı olacağını söyleyen Leyla Lydia Tuğutlu, bu durumun oyunculuğu bıraktığı anlamına gelmediğini net bir dille ifade etti:
Oyunculuk hayatımda hep olacak. Ama şarkıcı kimliğiyle de devam edeceğim. Bu meslek değiştirdim olarak algılanmasın. Sanatçı sanatın her alanını deneyebilmeli, zaten güzel tarafı da bu değil mi?
"ARTIK DAHA SAKİNİM"
Kariyer hedefleri konusunda artık daha sakin bir evrede olduğunu belirten Tuğutlu, geçmişteki hedefleriyle bugünkü duruşunu kıyasladı:
Başarılı, iyi bir oyuncu, ekonomik olarak bağımsız, iyi bir kariyere sahip olmaktı hedeflerim. Şimdi yoluma daha sakin, daha akışına bırakarak devam ediyorum. Kendime ne istediğimi sorduğum ve onu yaptığım, kendi yarattığım şeylere öncelik verdiğim bir yerdeyim
Leyla Lydia Tuğutlu oyunculuğu bıraktı mı?
Hayır, ünlü oyuncu oyunculuğun hayatında hep olacağını ancak bundan sonra şarkıcı kimliğiyle de kariyerine devam edeceğini açıklamıştır.
Leyla Lydia Tuğutlu'nun yeni şarkısı ne tarzda?
Tuğutlu, melankolik sözleri yüksek tempolu elektronik müzik altyapısıyla birleştirerek yeni bir tarz denediklerini belirtmiştir.
Leyla Lydia Tuğutlu'nun eşi kim?
Ünlü oyuncu, 2022 yılında meslektaşı Ceyhun Ergün ile evlenmiştir. Albümündeki şarkıların hikayeleri de eşi tarafından yazılmıştır.