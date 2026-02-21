Leyla Lydia Tuğutlu’nun kariyerinde yeni dönem: Eşi Ceyhun Ergün yazdı o söyledi

Fotoğraflar: Sosyal medya

EŞİ YAZDI O SÖYLEDİ: "MELANKOLİK BİR HİKAYE"

Müzik dünyasına adım atma sürecinin eşi Ceyhun Ergün ile kurdukları hayallerle başladığını belirten Tuğutlu, albümdeki şarkıların derin bir hikayesi olduğunu vurguladı. Eşinin yazdığı bir karakterin iç sesinin şarkı sözlerine dönüştüğünü ifade eden oyuncu, projenin mutfağını şöyle detaylandırdı:

Ben film ve dizilerde, cover albüm projelerinde şarkı söyledim. Oyunculuğun yanında müzikle ilgili kendi çalışmalarımı da yapmak istiyordum ama buna hiç vaktim olmadı. Bir şeyler yaparken doğru zamanda olsun, içime sinsin istiyorum. Eşimle uzun zamandır nasıl karakterler oynamak istediğimizi hayal ederek yazdığımız hikayeler var. Onun yazdığı bir hikayede, hayatının yalanlarla dolu olduğunu öğrenen bir kadın var. Yaşadıkları onu bir kırılma noktasına getirmiş. Onun iç sesi zamanla şarkı sözlerine dönüştü. Eşim bir gün bana şarkı yaptığını söyledi. Albümdeki şarkılar melankolik. Aşk acısını, yalnızlığı, kendine yabancılaşmayı anlatıyor ama bunların içinden güçlü çıkabilmeyi de. Biz acıyla şekillenen sözleri dinlemeyi sevdiğimiz yüksek tempolu bir tür olan elektronik müzikle birleştirerek yeni bir şey denemek istedik