Gizem Karaca kızı Leyla Yaz'ın yüzünü ilk kez gösterdi: "Annesinin kopyası"
Anne olmanın mutluluğunu yaşayan ünlü oyuncu Gizem Karaca, 8 aylık olan kızı Leyla Yaz'ın yüzünü ilk kez paylaştı. Takipçilerinin yoğun ilgisiyle karşılaşan minik Leyla, annesine olan benzerliğiyle sosyal medyada gündem oldu.
Hızlı Özet Göster
- Oyuncu Gizem Karaca, 26 Haziran 2025'te dünyaya gelen kızı Leyla Yaz'ın yüzünü ilk kez sosyal medyada paylaştı.
- 7,5 aylık Leyla Yaz kendi başına oturabiliyor, destek alarak ayağa kalkmaya başladı ve iki dişi çıktı.
- Gizem Karaca, kızını emzirmenin yanı sıra günde üç öğün ek gıda verdiğini belirtti.
- Leyla Yaz günde üç kez uyuyor ve geceleri anne-babasıyla birlikte uyumaya devam ediyor.
- Gizem Karaca, kızını yanından ayırma konusunda deneme yapmadığını ve Leyla Yaz isteyene kadar bu şekilde devam edeceklerini söyledi.
Ünlü oyuncu Gizem Karaca, 26 Haziran 2025 tarihinde anne olma mutluluğu yaşamıştı. Doğumdan itibaren kızı Leyla Yaz'ın mahremiyetine özen gösteren ünlü isim, hayranlarından gelen yoğun ilgi üzerine bu kuralını bozdu.
"ANNESİNİN KOPYASI"
Sosyal medya üzerinden paylaşılan fotoğraflarda minik Leyla Yaz'ın annesine olan benzerliği, takipçileri tarafından "Annesinin kopyası", "Hık demiş burnundan düşmüş" yorumlarıyla karşılandı.
Gizem Karaca, paylaşımına eklediği notla hem kızının sağlık durumu hem de günlük rutinleri hakkında merak edilenleri yanıtladı. Bebeğinin gelişim evrelerini tek tek anlatan Karaca, ebeveynlik sürecindeki samimi itiraflarıyla dikkat çekti.
"YANIMIZDAN AYIRMA İŞİNİ BECEREMEDİK"
Ünlü oyuncu, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:
'Yaz'ın sıkı takipçileri varmış ya çok hoşuma gitti. Evet Yaz 1 hafta sonra 8 aylık oluyor. 7,5 yazmalıydım. Şu ana kadar yeni güncellemeyle Yaz kendisi oturabiliyor, düşe kalka emekliyor, bir yerlere tutunarak ayağa kalkmalar başladı. Emzirme + 3 öğün ek gıda devam ediyoruz. Altta iki minnak diş var, uykular az buçuk düzenli günde 3 uyku ama hala destekli uyutuyorum. Hatta geceleri aramızda uyuyor. Evet sormayın, beceremedik yanımızdan ayırma işini. Hatta denemedim bile galiba o isteyene kadar böyle devam edecek
Gizem Karaca'nın yeni güncelleme olarak adlandırdığı bilgiler ışığında, ünlü oyuncu Leyla Yaz bebeğin son durumu şu şekilde özetledi:
Fiziksel gelişim: 7,5 aylık olan Leyla Yaz, kendi başına oturabiliyor ve destek alarak ayağa kalkmaya başladı.
Beslenme: Anne sütünün yanı sıra günde üç öğün ek gıda takviyesi alıyor.
Diş çıkarma: Alt bölümde iki adet dişi çıktı.
Uyku düzeni:Günde üç kez uyuyan Leyla Yaz, geceleri halen anne ve babasıyla birlikte uyuyor.
MERAK EDİLENLER
Gizem Karaca'nın kızı ne zaman doğdu?
Gizem Karaca ve Kemal Ekmekçi çiftinin kızları Leyla Yaz, 26 Haziran 2025 tarihinde dünyaya gelmiştir.
Leyla Yaz kaç aylık oldu?
Ünlü oyuncunun paylaşımı itibarıyla Leyla Yaz yaklaşık 7,5 aylıktır ve bir hafta sonra 8. ayına girecektir.
Gizem Karaca eşi Kemal Ekmekçi ile ne zaman evlendi?
Çift, 2017 yılında görkemli bir düğünle evlenmiş ve evliliklerinin ardından İzmir'e yerleşme kararı almıştır.