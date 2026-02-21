Feyyaz Şerifoğlu baba oluyor! Merve Dinçkol müjdeyi "Ramazan bereketiyle geldi" diyerek duyurdu
Temmuz 2025'te görkemli bir düğünle hayatlarını birleştiren oyuncu Feyyaz Şerifoğlu ve spiker Merve Dinçkol çiftinden müjdeli haber geldi. İlk kez ebeveyn olacaklarını sosyal medya üzerinden duyuran ünlü çiftin bir kız bebek beklediği öğrenildi.
Ünlü oyuncu Feyyaz Şerifoğlu, hayatının en heyecanlı rolü olan babalığa hazırlanıyor. Geçtiğimiz yıl dünyaevine giren Şerifoğlu ve sunucu Merve Dinçkol, mutlu evliliklerini bebek müjdesiyle taçlandırdı. Özel hayatlarını genellikle gözlerden uzak yaşamayı tercih eden ikili, bu kez kural bozarak sevinçlerini takipçileriyle paylaştı.
Belirginleşen karnıyla dikkat çeken Merve Dinçkol, paylaştığı fotoğraflara "Ramazan bereketiyle geldi" notunu düşerek hamileliğini resmen ilan etti.
Çift tarafından yapılan paylaşım kısa sürede sosyal medyanın gündemine otururken, Şerifoğlu ve Dinçkol çiftine sanat camiasından ve hayranlarından binlerce tebrik mesajı geldi.
KIZ BEBEK GELİYOR
Yakın çevreden sızan bilgilere göre çiftin bir kız bebek sahibi olacağı öğrenildi. Feyyaz Şerifoğlu'nun, eşinin hamilelik sürecinde en büyük destekçisi olduğu ve şimdiden bebek hazırlıklarına başladığı konuşuluyor.
Uzun süreli birlikteliklerini Temmuz 2025'teki masalsı düğünle resmiyete döken çiftin bu sürpriz gelişmesi, magazin dünyasında büyük yankı uyandırdı.
CAMDAKİ KIZ SETİNDEN NİKAH MASASINA: İŞTE TANIŞMA HİKAYESİ
Ünlü çiftin bebek müjdesi, hayranlarını geçmişe götürdü. Feyyaz Şerifoğlu, daha önce verdiği bir röportajda eşi Merve Dinçkol ile yollarının nasıl kesiştiğini şu sözlerle anlatmıştı:
"Camdaki Kız dönemiydi, o da aynı çalıştığı için bir etkinlikte karşılaştık. Sonra sosyal medyada takipleşmeye başladık. Sevgiliyken son derece sahiplendiğimi düşünürken evlendikten sonra bu bir kat daha arttı. Onun dışında yaşayış tarzımızda hiçbir değişiklik yok."
Tesadüfle başlayan bu aşkın, kısa sürede evliliğe ve şimdi de bir bebek müjdesine uzanması, ikilinin takipçileri tarafından "Gerçek bir aşk hikayesi" olarak nitelendirildi.