Feyyaz Şerifoğlu baba oluyor! Merve Dinçkol müjdeyi "Ramazan bereketiyle geldi" diyerek duyurdu

CAMDAKİ KIZ SETİNDEN NİKAH MASASINA: İŞTE TANIŞMA HİKAYESİ

Ünlü çiftin bebek müjdesi, hayranlarını geçmişe götürdü. Feyyaz Şerifoğlu, daha önce verdiği bir röportajda eşi Merve Dinçkol ile yollarının nasıl kesiştiğini şu sözlerle anlatmıştı:

"Camdaki Kız dönemiydi, o da aynı çalıştığı için bir etkinlikte karşılaştık. Sonra sosyal medyada takipleşmeye başladık. Sevgiliyken son derece sahiplendiğimi düşünürken evlendikten sonra bu bir kat daha arttı. Onun dışında yaşayış tarzımızda hiçbir değişiklik yok."