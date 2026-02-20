Yeşilçam’ın tescilli güzeli Hale Soygazi Nişantaşı’nda: Son haliyle yıllara meydan okuyor!
Türk sinemasının en zarif yıldızlarından Hale Soygazi, uzun süren sessizliğini Nişantaşı sokaklarında bozdu; usta oyuncunun son hali ve doğal şıklığı görenleri hayran bıraktı.
"Süt Kardeşler" ve "Oh Olsun" gibi Yeşilçam'ın kült yapımlarıyla hafızalara kazınan usta oyuncu Hale Soygazi, geçtiğimiz gün Nişantaşı'nda objektiflere yansıdı. Genellikle gözlerden uzak bir yaşam sürmeyi tercih eden 75 yaşındaki sanatçının, sade ve doğal tarzı dikkat çekti.
Bir hastane çıkışında görüntülenen Soygazi, gözünde arpacık çıktığını belirterek küçük bir işlem için hastaneye geldiğini ve doktor kontrolünden geçtiğini ifade etti.
Öte yandan her zamanki zarafetini koruduğu gözlenen Soygazi, en doğal haliyle bir kez daha kendine hayran bıraktı. Ünlü oyuncunun son halini görenler, zamana karşı direnen duruşuna dair hayranlıklarını gizleyemedi.
SOSYAL MEDYADA HALE SOYGAZİ RÜZGARI
Hale Soygazi'nin Nişantaşı sokaklarındaki bu doğal ve asil görüntüsü, kısa sürede sosyal medyanın en çok konuşulanları arasına girdi. Usta oyuncunun yıllara meydan okuyan duruşu, binlerce beğeni toplarken hayranları tarafından yorum yağmuruna tutuldu.
İşte sosyal medyada Hale Soygazi'nin son haline dair öne çıkan bazı yorumlar:
"Asalet asla yaşlanmıyor, hala çok zarif"
"Yeşilçam'ın gerçek starı olduğunu bir kez daha kanıtlamış"
"Doğal yaşlanmanın en güzel örneği, ışığı hiç sönmemiş"
"Keşke ekranlara geri dönse, onu izlemeyi çok özledik"
"İŞ YAPMADIĞIM İÇİN GÖREMEZSİNİZ"
Gazete Magazin objektiflerine takılan Hale Soygazi, kendisini özleyen hayranları adına soru soran basın mensuplarına dikkat çekici bir yanıt verdi. "Sizi ekranlarda göremiyoruz" diyen muhabirlere usta oyuncunun cevabı netti: "İş yapmadığım için göremezsiniz"
GÜZELLİK YARIŞMALARINDAN YEŞİLÇAM ZİRVESİNE
Hale Soygazi'nin bugün hala konuşulan güzelliği 1970'li yılların başında tescillenmişti. 21 Eylül 1950 İstanbul doğumlu olan sanatçı, kariyerine sadece bir oyuncu olarak değil, tescilli bir güzel olarak başladı:
1972:Saklambaç gazetesinin Türkiye Sinema Güzellik Yarışması'nda birinci seçildi.
Avrupa Başarısı: İtalya'da düzenlenen yarışmada "Avrupa Sinema Güzeli" unvanını kazanarak uluslararası alanda dikkat çekti.
Sinema Kariyeri: Türkiye'ye dönüşünde 10 filmlik bir anlaşma ile Yeşilçam'a adım attı.
Unutulmaz Karakterler:Özellikle 1973 yapımı "Oh Olsun" filmindeki 'Alev' karakteriyle Tarık Akan ile kurduğu uyum, onu sinemanın en sevilen yüzlerinden biri yaptı.
Özel hayatıyla da dikkat çeken sanatçı, 1976 yılında Ahmet Özhan ile evlenen ve 1985'te boşandı.
(Fotoğraflar: Takvim arşiv, sosyal medya)