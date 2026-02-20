Yeşilçam’ın tescilli güzeli Hale Soygazi Nişantaşı’nda: Son haliyle yıllara meydan okuyor!

SOSYAL MEDYADA HALE SOYGAZİ RÜZGARI Hale Soygazi'nin Nişantaşı sokaklarındaki bu doğal ve asil görüntüsü, kısa sürede sosyal medyanın en çok konuşulanları arasına girdi. Usta oyuncunun yıllara meydan okuyan duruşu, binlerce beğeni toplarken hayranları tarafından yorum yağmuruna tutuldu.

İşte sosyal medyada Hale Soygazi'nin son haline dair öne çıkan bazı yorumlar: "Asalet asla yaşlanmıyor, hala çok zarif" "Yeşilçam'ın gerçek starı olduğunu bir kez daha kanıtlamış" "Doğal yaşlanmanın en güzel örneği, ışığı hiç sönmemiş" "Keşke ekranlara geri dönse, onu izlemeyi çok özledik"

"İŞ YAPMADIĞIM İÇİN GÖREMEZSİNİZ" Gazete Magazin objektiflerine takılan Hale Soygazi, kendisini özleyen hayranları adına soru soran basın mensuplarına dikkat çekici bir yanıt verdi. "Sizi ekranlarda göremiyoruz" diyen muhabirlere usta oyuncunun cevabı netti: "İş yapmadığım için göremezsiniz"

GÜZELLİK YARIŞMALARINDAN YEŞİLÇAM ZİRVESİNE Hale Soygazi'nin bugün hala konuşulan güzelliği 1970'li yılların başında tescillenmişti. 21 Eylül 1950 İstanbul doğumlu olan sanatçı, kariyerine sadece bir oyuncu olarak değil, tescilli bir güzel olarak başladı: 1972:Saklambaç gazetesinin Türkiye Sinema Güzellik Yarışması'nda birinci seçildi. Avrupa Başarısı: İtalya'da düzenlenen yarışmada "Avrupa Sinema Güzeli" unvanını kazanarak uluslararası alanda dikkat çekti.