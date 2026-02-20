Tolga Sarıtaş’tan baba-oğul pozu geldi: Görenler “Maşallah” dedi
Ünlü oyuncu Tolga Sarıtaş’ın eşi Zeynep Mayruk, eşi ve oğlu Ali'nin yer aldığı yeni bir kareyi takipçileriyle paylaştı. Sosyal medyada büyük ilgi gören paylaşım, kısa sürede binlerce beğeni ve yorum alarak magazin gündeminin üst sıralarına yerleşti.
28 Haziran 2024'te Çeşme'de gerçekleşen görkemli bir düğünle hayatlarını birleştiren Tolga Sarıtaş ve Zeynep Mayruk çifti, mutlu evliliklerini sürdürüyor.
22 Eylül 2025 tarihinde ilk çocukları Ali bebeği kucaklarına alarak anne ve baba olma heyecanı yaşayan ünlü çiftten yeni bir kare geldi.
Zeynep Mayruk, eşi Tolga Sarıtaş'ın oğulları Ali'yi kucağında tuttuğu ve sevgiyle öptüğü anları sosyal medya hesabından paylaştı. Mayruk, paylaşımına "My boys" (Erkeklerim) notunu düşerek takipçilerinin beğenisine sundu.
Sosyal medyada paylaşılan son karede Tolga Sarıtaş'ın oğluyla olan samimi anları, hayranları tarafından "Maşallah" yorumlarıyla karşılandı. Ünlü oyuncunun baba şefkatiyle oğluna sarıldığı bu görüntü kısa sürede geniş bir etkileşim aldı.
HEYECANLI BEKLEYİŞ MUTLULUKLA TAÇLANMIŞTI
Evliliklerinin ardından kısa bir süre sonra bebek müjdesini sevenleriyle paylaşan çift, bir davet çıkışında muhabirlerle sohbet ederken bebeklerinin erkek olacağını açıklamıştı.
Yaz aylarının en çok konuşulan çiftlerinden olan Sarıtaş ve Mayruk, Ali bebeğin doğumuyla birlikte bu mutluluklarını perçinledi.