Taşacak Bu Deniz’in Fadime’si Zeynep Atılgan’ın çok yönlü dünyası: Laboratuvarlardan spot ışıklarına

Taşacak Bu Deniz'de Fadime karakterini canlandıran Zeynep Atılgan'ın kariyer başlangıcındaki akademik tercihi, alışılagelmiş oyuncu profillerinden oldukça farklı bir noktada duruyor. Marmara Üniversitesi Fizik Bölümü'nde lisans eğitimi alan Atılgan, kariyer yolculuğunun başında konservatuvar sınavları yerine bilim dalında ilerlemeyi seçti.

"İngilizce fizik bölümü okuyorum çünkü bir bilim dalında da ilerlemek istiyordum. O yüzden konservatuvar sınavlarına girmeyip, İngilizce fizik tercih ettim."

Ünlü oyuncu, bu radikal tercihini geçmişte verdiği bir röportajda şu sözlerle açıkladı:

"TEK BİR KİŞİ OLMAK ZORUNDA DEĞİLDİM"

Atılgan'ın oyunculuğa bakışı, sadece bir sahne tutkusu değil, aynı zamanda farklı kimliklere bürünme arzusuyla şekillendi. Sanatçı olma isteğinin her zaman kalbinin bir köşesinde olduğunu belirten oyuncu, fizik tercihine rağmen neden sahnede olmayı seçtiğini aynı röportajda şu cümlelerle aktardı:

"Gelecekte çizmek istediğim bir sürü farklı yol ve olmak istediğim birçok Zeynep vardı. Ama oyunculukta tek bir kişi olmak zorunda değildim, istediğim kadar çok karaktere hayat verebilirdim."