Taşacak Bu Deniz’in Fadime’si Zeynep Atılgan’ın çok yönlü dünyası: Laboratuvarlardan spot ışıklarına
Taşacak Bu Deniz dizisinde Fadime Koçari'yi canlandıran Zeynep Atılgan'ın setlerdeki başarısının arkasında şaşırtıcı bir akademik geçmiş yatıyor. Herkes onu sadece oyuncu sanırken, o laboratuvarda bilim dünyasına dalıyor! İşte Atılgan'ın az bilinen o çok yönlü hayatı.
Taşacak Bu Deniz'de Fadime karakterini canlandıran Zeynep Atılgan'ın kariyer başlangıcındaki akademik tercihi, alışılagelmiş oyuncu profillerinden oldukça farklı bir noktada duruyor. Marmara Üniversitesi Fizik Bölümü'nde lisans eğitimi alan Atılgan, kariyer yolculuğunun başında konservatuvar sınavları yerine bilim dalında ilerlemeyi seçti.
Ünlü oyuncu, bu radikal tercihini geçmişte verdiği bir röportajda şu sözlerle açıkladı:
"İngilizce fizik bölümü okuyorum çünkü bir bilim dalında da ilerlemek istiyordum. O yüzden konservatuvar sınavlarına girmeyip, İngilizce fizik tercih ettim."
"TEK BİR KİŞİ OLMAK ZORUNDA DEĞİLDİM"
Atılgan'ın oyunculuğa bakışı, sadece bir sahne tutkusu değil, aynı zamanda farklı kimliklere bürünme arzusuyla şekillendi. Sanatçı olma isteğinin her zaman kalbinin bir köşesinde olduğunu belirten oyuncu, fizik tercihine rağmen neden sahnede olmayı seçtiğini aynı röportajda şu cümlelerle aktardı:
"Gelecekte çizmek istediğim bir sürü farklı yol ve olmak istediğim birçok Zeynep vardı. Ama oyunculukta tek bir kişi olmak zorunda değildim, istediğim kadar çok karaktere hayat verebilirdim."
YARGI'DAN TAŞACAK BU DENİZ'E UZANAN YOL
Okulda amatör olarak tiyatroya devam ederken menajeriyle tanışıp profesyonel dünyaya adım atan Atılgan, 2018 yılında aldığı kamera önü eğitimleriyle sektöre giriş yaptı. İlk çıkışını Yargı dizisindeki Parla Yılmaz karakteriyle gerçekleştiren genç oyuncu, şimdilerde ise Taşacak Bu Deniz projesinde Fadime Koçari karakteriyle izleyici karşısına çıkıyor.
Hayranları tarafından en çok merak edilen konulardan biri olan bu akademik altyapı, Atılgan'ın "tek bir kişiyle yetinmeme" mottosunun bir yansıması olarak görülüyor.
MERAK EDİLENLER!
Zeynep Atılgan hangi okulda okudu?
Zeynep Atılgan, Marmara Üniversitesi Fizik Bölümü'nde lisans eğitimi almıştır.
Zeynep Atılgan'ın Taşacak Bu Deniz dizisindeki rolü nedir?
Genç oyuncu, dizide Fadime Koçari karakterine hayat vermektedir.
Zeynep Atılgan kaç yaşında?
20 Mart 2002 tarihinde doğan oyuncu, şu an 23 yaşındadır.
|Proje Adı
|Karakter
|Türü
|Taşacak Bu Deniz
|Fadime Koçari
|TV Dizisi
|Yargı
|Parla Yılmaz
|TV Dizisi
|Kardelenler
|Aysel
|TV Dizisi
|Arka Sokaklar
|Konuk Oyuncu
|TV Dizisi
SOSYAL MEDYA PAYLAŞIMLARI
Kariyeri kadar sosyal medya paylaşımlarıyla da dikkat çeken genç oyuncu, aktif olarak kullandığı Instagram hesabında setten sık sık paylaşımlarda bulunuyor ve kamera arkasını takipçilerinin beğenisine sunuyor.
(Fotoğraflar: Sosyal medya)