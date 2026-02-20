Seksenler’in Muzaffer’i Yalçın Özden yoğun bakıma alındı: “Dualarınızı esirgemeyin”

Kariyeri boyunca sayısız tiyatro oyunu, dizi ve sinema filmiyle izleyici karşısına çıkan Yalçın Özden'den gelen haber sevenlerini endişelendirdi. Yalçın Özden'in beyin kanaması geçirdiği ve yoğun bakımda tedavi altına alındığı öğrenildi.

Fotoğraflar: Sosyal medya

Şu anda hastanede tedavi gören Özden'in sağlık durumuyla ilgili ilk resmi açıklama ailesinden geldi. Sanatçının sosyal medya hesabını kullanan aile üyeleri, yaşadıkları derin üzüntüyü şu sözlerle ifade etti:

"Canımız Yalçın Özden beyin kanaması nedeniyle şuan hastanede yoğun bakımda. Dualarınızı esirgemeyin"