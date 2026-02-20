Seksenler’in Muzaffer’i Yalçın Özden yoğun bakıma alındı: “Dualarınızı esirgemeyin”
Türk tiyatrosunun ve sinemasının sevilen ismi Yalçın Özden, geçirdiği beyin kanaması nedeniyle hastaneye kaldırılarak yoğun bakıma alındı. 78 yaşındaki sanatçının ailesi, sosyal medya üzerinden yaptıkları açıklama ile sevenlerinden dua beklediklerini duyurdu.
- Oyuncu Yalçın Özden beyin kanaması geçirerek hastanede yoğun bakıma alındı.
- Sanatçının ailesi sosyal medya hesabından durum hakkında açıklama yaparak dua istedi.
- Özden son olarak Seksenler dizisinde Muzaffer karakterini canlandırmıştı.
Kariyeri boyunca sayısız tiyatro oyunu, dizi ve sinema filmiyle izleyici karşısına çıkan Yalçın Özden'den gelen haber sevenlerini endişelendirdi. Yalçın Özden'in beyin kanaması geçirdiği ve yoğun bakımda tedavi altına alındığı öğrenildi.
Şu anda hastanede tedavi gören Özden'in sağlık durumuyla ilgili ilk resmi açıklama ailesinden geldi. Sanatçının sosyal medya hesabını kullanan aile üyeleri, yaşadıkları derin üzüntüyü şu sözlerle ifade etti:
"Canımız Yalçın Özden beyin kanaması nedeniyle şuan hastanede yoğun bakımda. Dualarınızı esirgemeyin"
YARIM ASIRLIK SANAT HAYATI
Bu gelişmenin ardından kamuoyunda usta oyuncunun sanat geçmişi yeniden gündeme geldi. Yalçın Özden, beyazperdeye ilk adımını 1974 yapımı "Ceza" filmiyle atmıştı. Yalçın Özden son olarak 'Seksenler' dizisindeki Muzaffer rolü ile ekranlara gelmişti.
İşte ünlü ismin rol aldığı yapımlardan bazıları:
Diziler: Seksenler (Muzaffer), Arka Sokaklar (Muzaffer), Türk Malı (Kadir), Tatlı Kaçıklar (Oktay), Kızlar Sınıfı, Boy Aynası.
Sinema Filmleri:Benim Adım Osssman, Oturak İmparatoru Recep, Tele Anahtar, İşler Tıkırında, Şişeli Köy, Akıllı Deliler.