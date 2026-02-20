Mina Demirtaş 18 oldu! İşte kutlamadan kareler!

Kariyerindeki hızlı yükselişiyle dikkatleri üzerine çeken ve özel hayatı yakından takip edilen Mina Demirtaş, yeni yaşına "merhaba" dedi. 18 yaşına giren ünlü isim, bu özel günü arkadaş grubuyla birlikte kutlamayı tercih etti.

Mina Demirtaş yaş günü karelerini art arda Instagram hesabında yayınladı. (Fotoğraflar: Sosyal medya) Doğum günü partisinden en renkli kareleri sosyal medya hesabı üzerinden takipçilerinin beğenisine sunan Demirtaş, kısa sürede binlerce tebrik mesajı ve beğeni aldı. Genç oyuncunun yaşını henüz çok daha küçük sanan birçok takipçisi, kutlama paylaşımlarının altına şaşkınlıklarını dile getiren yorumlarda bulundu.