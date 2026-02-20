Mina Demirtaş 18 oldu! İşte kutlamadan kareler!
Son dönemin parlayan yıldızlarından Mina Demirtaş, 18. yaş gününü arkadaşlarıyla birlikte kutladı. Genç oyuncunun yaşını ilk kez duyan sosyal medya kullanıcıları, şaşkınlıklarını gizleyemedi.
Kariyerindeki hızlı yükselişiyle dikkatleri üzerine çeken ve özel hayatı yakından takip edilen Mina Demirtaş, yeni yaşına "merhaba" dedi. 18 yaşına giren ünlü isim, bu özel günü arkadaş grubuyla birlikte kutlamayı tercih etti.
Doğum günü partisinden en renkli kareleri sosyal medya hesabı üzerinden takipçilerinin beğenisine sunan Demirtaş, kısa sürede binlerce tebrik mesajı ve beğeni aldı. Genç oyuncunun yaşını henüz çok daha küçük sanan birçok takipçisi, kutlama paylaşımlarının altına şaşkınlıklarını dile getiren yorumlarda bulundu.
"16 YAŞINDAYIM" DEMİŞTİ, REŞİT OLDU
Demirtaş, geçtiğimiz senelerde katıldığı bir programında yaşıyla ilgili konuya açıklık getirmişti. Programda, "16 yaşındayım, Şubat ayında 17 olacağım" ifadelerini kullanan genç yetenek, 2026 yılının Şubat ayı itibarıyla 18. yaşını doldurarak reşit oldu.
Doğum günü kutlamasının ardından hayranları, oyuncunun çocuk yaştan itibaren sergilediği performansını sosyal medyada yeniden gündeme taşıdı.
MİNA DEMİRTAŞ KİMDİR?
2008 yılında İstanbul'da dünyaya gelen Mina Demirtaş, eğitim hayatına da yine İstanbul'da devam ediyor. Genç ismin kariyerine ve fiziksel özelliklerine dair bilgiler şu şekildedir:
Boy ve kilo:1,65 cm boyunda ve 50 kilodur.
Kariyer başlangıcı: Oyunculuk kariyerine 2021 yılında "Akif" filmiyle adım atmıştır.
Yaş:2026 yılı itibarıyla 18 yaşındadır.