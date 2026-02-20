İlker Aksum'un kızı Lila iştahıyla güldürdü! İşte o viral görüntüler!
Ünlü oyuncu İlker Aksum'un kızı Lila, yemek yerken sergilediği inanılmaz iştahı ve sempatik tavırlarıyla sosyal medyada gündem oldu. Babasının paylaştığı eğlenceli görüntülerde herkesi kahkahaya boğan Lila bebek, kısa sürede binlerce beğeni ve "Maşallah" yorumu aldı.
Oyuncu İlker Aksum, 2023 yılında Dilay Ekmekçioğlu ile hayatını birleştirmiş; çift, 2025 yılının başında kızları Lila'yı kucaklarına almıştı. Geçtiğimiz haftalarda 1 yaşına basan Lila için Aksum, yakın dostlarının katıldığı samimi bir doğum günü kutlaması düzenlemişti. O anları sosyal medya hesabında yayınlayan Aksum, minik kızıyla yeni bir paylaşımda bulundu.
YEMEK SAATİ KAHKAHALARA BOĞDU
Doğum günü kutlamalarının ardından Lila'nın yemek yerken kaydedilen görüntüleri sosyal medyada viral oldu. Büyük bir iştahla yemek yiyen minik Lila'nın sempatik halleri izleyenleri gülümsetirken, baba İlker Aksum'un o anlardaki şaşkınlığı ve mutluluğu kameraya yansıdı. Sosyal medya kullanıcıları, minik Lila'nın bu enerji dolu hallerine binlerce yorum yaparak beğenilerini dile getirdi.
SOSYAL MEDYA "MAŞALLAH" DEDİ!
Birçok magazin ve fan sayfası tarafından da yayınlanan görüntülere yorum ve beğeni yağdı:
"Bu ne tatlı bir iştah! Kendi küçük ama iştahı büyük, maşallah sana Lila."
"İlker Aksum ne şanslı bir baba, çok neşeli bir bebek."
"Emeklemeye başladıysa o iştah normal, enerji lazım minik kuşa!"
İLK ADIMLARIN HABERCİSİ: EMEKLEME DÖNEMİ
Minik Lila'nın bu iştahlı ve enerjik halleri, sağlıklı gelişiminin de bir göstergesi olarak dikkat çekti. Geçtiğimiz günlerde ilk kez emeklemeye başlayan Lila, babasına büyük bir gurur yaşatmıştı. İlker Aksum, kızının ilk adımlarının habercisi olan bu özel anları da yine takipçileriyle paylaşarak bu heyecanı ortak etmişti.İlker Aksum’un babalık gururu: Küçük Lila’nın ilk emekleme anları!