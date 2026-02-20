İlker Aksum'un kızı Lila iştahıyla güldürdü! İşte o viral görüntüler!

Oyuncu İlker Aksum, 2023 yılında Dilay Ekmekçioğlu ile hayatını birleştirmiş; çift, 2025 yılının başında kızları Lila'yı kucaklarına almıştı. Geçtiğimiz haftalarda 1 yaşına basan Lila için Aksum, yakın dostlarının katıldığı samimi bir doğum günü kutlaması düzenlemişti. O anları sosyal medya hesabında yayınlayan Aksum, minik kızıyla yeni bir paylaşımda bulundu.

Doğum günü kutlamalarının ardından Lila'nın yemek yerken kaydedilen görüntüleri sosyal medyada viral oldu. Büyük bir iştahla yemek yiyen minik Lila'nın sempatik halleri izleyenleri gülümsetirken, baba İlker Aksum'un o anlardaki şaşkınlığı ve mutluluğu kameraya yansıdı. Sosyal medya kullanıcıları, minik Lila'nın bu enerji dolu hallerine binlerce yorum yaparak beğenilerini dile getirdi.

SOSYAL MEDYA "MAŞALLAH" DEDİ!

Birçok magazin ve fan sayfası tarafından da yayınlanan görüntülere yorum ve beğeni yağdı:

"Bu ne tatlı bir iştah! Kendi küçük ama iştahı büyük, maşallah sana Lila."

"İlker Aksum ne şanslı bir baba, çok neşeli bir bebek."

"Emeklemeye başladıysa o iştah normal, enerji lazım minik kuşa!"