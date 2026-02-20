Demet Akalın’dan nostaljik paylaşım: "Gözümde ışık bile varmış"

MANKENLİKTEN ZİRVEYE UZANAN YOLCULUK

Bu paylaşımın ardından öne çıkan detay ise Akalın'ın kariyerindeki büyük dönüşüm oldu. 90'lı yıllarda "Sebebim" adlı şarkısıyla müzik piyasasına ilk adımını atan Akalın'ın başarılı olacağına o dönem pek çok kişi inanmamıştı. Ancak eleştirilere rağmen müzik kariyerinde hızla yükselen sanatçı, pop müziğin en güçlü isimlerinden biri oldu.