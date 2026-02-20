Demet Akalın’dan nostaljik paylaşım: "Gözümde ışık bile varmış"
Ünlü şarkıcı Demet Akalın, sosyal medya hesabından paylaştığı gençlik fotoğrafıyla takipçilerini yıllar öncesine götürdü. Kendi değişimine esprili bir dille yaklaşan Akalın'ın nostaljik karesi, kısa sürede sosyal medyada yoğun ilgi gördü.
Her yaptığı paylaşım ve her söylediği sözle adından söz ettiren Demet Akalın, bu kez arşivini açtı. Instagram hesabı üzerinden mankenlikten şarkıcılığa geçiş yaptığı ilk yıllara ait bir fotoğrafını yayınlayan ünlü sanatçı, geçmiş günlere olan özlemini takipçileriyle paylaştı.
Akalın, büyük ilgi gören fotoğrafın altına şu notu düştü:
"Gözümde ışık bile varmış, gençlik"
SOSYAL MEDYADA NOSTALJİ RÜZGARI
Demet Akalın'ın bu paylaşımı, takipçileri arasında adeta bir "zaman yolculuğu" etkisi yarattı. Fotoğrafın yayınlanmasının ardından binlerce beğeni ve yorum gelirken, sosyal medya kullanıcıları sanatçının yıllar içindeki değişimine dair şaşkınlıklarını gizleyemedi.
Nostalji tutkunlarının yoğun ilgi gösterdiği kare, kısa sürede magazin sayfalarının en çok konuşulan içeriği haline geldi.
MANKENLİKTEN ZİRVEYE UZANAN YOLCULUK
Bu paylaşımın ardından öne çıkan detay ise Akalın'ın kariyerindeki büyük dönüşüm oldu. 90'lı yıllarda "Sebebim" adlı şarkısıyla müzik piyasasına ilk adımını atan Akalın'ın başarılı olacağına o dönem pek çok kişi inanmamıştı. Ancak eleştirilere rağmen müzik kariyerinde hızla yükselen sanatçı, pop müziğin en güçlü isimlerinden biri oldu.
DEMET AKALIN KARİYER YOLCULUĞU: ALBÜM VE EP KRONOLOJİSİ
|Yıl
|Albüm / EP Adı
|1996
|Sebebim
|2000
|Yalan Sevdan (EP)
|2003
|Unuttum
|2004
|Banane
|2006
|Kusursuz 19
|2008
|Dans Et
|2010
|Zirve 2010
|2011
|Aşk (EP)
|2012
|Giderli 16
|2014
|Rekor
|2015
|Pırlanta
|2016
|Rakipsiz
|2019
|Ateş
|2024
|D-POP (EP)