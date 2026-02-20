Çocuklar Duymasın’ın baba-oğlu Özgür Ozan ve Alp Eren Khamis 22 yıl sonra buluştu
Türk televizyon tarihinin efsane yapımlarından "Çocuklar Duymasın" dizisinde baba-oğul karakterlerine hayat veren Özgür Ozan ve Alp Eren Khamis, 22 yıl aradan sonra yeniden bir araya geldi. Sosyal medyada paylaşılan bu nostaljik buluşma, dizinin hayranlarını duygulandırdı.
Şimdilerde "Arka Sokaklar" dizisindeki Hüsnü Çoban karakteriyle izleyici karşısına çıkan Özgür Ozan, yıllar önce "Çocuklar Duymasın"da canlandırdığı Selami rolüyle adından söz ettirmişti.
Ünlü oyuncu, dizideki oğlu "Beton Orçun" karakterini canlandıran Alp Eren Khamis ile uzun bir aranın ardından aynı karede buluştu. Sette kurulan sıcak bağın hala devam ettiğini gösteren bu fotoğraf, kısa sürede büyük ilgi görerek nostalji dolu yorumlar aldı.
BETON ORÇUN DEĞİŞİMİYLE ŞAŞIRTTI
Daha bebekken Selami ve Gönül'ün çocuğu olarak kamera karşısına geçen Alp Eren Khamis, adeta ekranlarda büyüdü. Bugün 22 yaşında bir delikanlı olan Khamis, kaslı vücudu ve mankenlere taş çıkartan görüntüsüyle dikkat çekti. Spor salonundan çıkmayan genç oyuncunun bu değişimi, takipçileri tarafından hayranlıkla karşılandı.
Alp Eren Khamis gibi şimdilerde 60 yaşında olan Özgür Ozan'ın yıllar içindeki değişimi de dikkat çekerek sosyal medyanın en çok konuşulan konularından oldu.
Öte yandan sosyal medyada hızla yayılan kareyi Özgür Ozan da Instagram'ın hikaye kısmına taşıyarak takipçileriyle paylaştı.
SOSYAL MEDYA YORUM YAĞDI
Buluşma karesinin altına dizinin hayranları tarafından yapılan bazı yorumlar şu şekilde:
"Beton Orçun gerçekten beton gibi olmuş, maşallah."
"Selami ve Orçun'u yan yana görünce çocukluğuma gittim, zaman çok hızlı geçiyor."
"Orçun'u bebekliğinden biliyoruz, şimdi dev gibi adam olmuş."
DOMİNANT TEYZE DE UNUTMADI
Dizinin sevilen karakterlerinden "Dominant Teyze" Zeyno Günenç de sosyal medya paylaşımlarında Alp Eren Khamis'e sık sık yer vermişti.
Her fırsatta buluşan ikiliden Alp Eren Khamis, Zeyno Günenç'e doğum günü sürprizi yapmış ve ünlü oyuncu o anlara ait kareyi "Erken doğum günü kutlaması Eren'imle. Şahane çiçeklerim ve bayıldığım küpelerim" notuyla yayınlamıştı.