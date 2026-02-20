Çocuklar Duymasın’ın baba-oğlu Özgür Ozan ve Alp Eren Khamis 22 yıl sonra buluştu

Ünlü oyuncu, dizideki oğlu "Beton Orçun" karakterini canlandıran Alp Eren Khamis ile uzun bir aranın ardından aynı karede buluştu. Sette kurulan sıcak bağın hala devam ettiğini gösteren bu fotoğraf, kısa sürede büyük ilgi görerek nostalji dolu yorumlar aldı.

BETON ORÇUN DEĞİŞİMİYLE ŞAŞIRTTI

Daha bebekken Selami ve Gönül'ün çocuğu olarak kamera karşısına geçen Alp Eren Khamis, adeta ekranlarda büyüdü. Bugün 22 yaşında bir delikanlı olan Khamis, kaslı vücudu ve mankenlere taş çıkartan görüntüsüyle dikkat çekti. Spor salonundan çıkmayan genç oyuncunun bu değişimi, takipçileri tarafından hayranlıkla karşılandı.