Alişan Ramazan’ın ilk gününde kutsal topraklarda: "Yine nasip oldu şükürler olsun"
Ünlü şarkıcı Alişan, Ramazan ayının ilk gününde kutsal topraklara giderek Umre ziyaretini gerçekleştirdi. Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla takipçilerine bu huzurlu anları aktaran sanatçı, kısa sürede büyük ilgi topladı.
Hem aile yaşantısı hem de kariyeriyle magazin dünyasının yakından takip ettiği isimlerden biri olan Alişan, mübarek Ramazan ayına Umre ziyaretiyle başlangıç yaptı. Kutsal topraklardan kareler paylaşan ünlü şarkıcı, samimi ifadeleriyle dikkat çekti.
Takipçileri tarafından beğeni ve yorum yağmuruna tutulan paylaşım, kısa sürede sosyal medyanın en çok konuşulan konuları arasında yerini aldı.
"ALLAH HERKESE NASİP ETSİN"
Ünlü şarkıcı, gerçekleştirdiği ziyarete dair yaptığı paylaşımın altına şu notu ekledi:
"Yine nasip oldu şükürler olsun. Teşekkür ederim... Allah herkese özellikle Ramazan'da Umre yapmayı nasip etsin..."
Sanatçının bu ifadeleri takipçileri tarafından büyük takdir toplarken, Ramazan'ın ilk gününde gelen bu paylaşım kalplere dokundu.