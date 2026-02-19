Yıldız Tilbe’den Gazze’ye dev bağış: Çadır kent açıldı!

İsrail'in 2 yılı aşkın süredir devam eden saldırıları sonucu Gazze'deki yapıların yüzde 90'ı yıkıldı ve milyonlarca insan yerinden edildi.

İsrail'in 2 yılı aşkın süredir devam eden saldırıları Gazze Şeridi'nde büyük bir yıkıma yol açarken, sanatçı Yıldız Tilbe'den bölgeye anlamlı bir destek geldi. Gazze'deki yapıların yüzde 90'ının yıkıldığı ve milyonlarca insanın derme çatma alanlarda yaşam mücadelesi verdiği bu dönemde, Yıldız Tilbe'nin bağışlarıyla Gazze'nin kuzeyindeki Zeytun Mahallesi'nde "Yıldız Tilbe Çadır Kenti" kuruldu.

Kudüs İçin Gönüllüler Derneğinin işbirliğiyle Mevedde Yardım Kuruluşu tarafından kurulan bu yerleşim bölgesi 80 çadırdan oluşuyor. Çadır kentte, Filistinli çocukların eğitim alması için "Yıldız Tilbe Okulu"nun yanı sıra bir mescit, güneş panelleri, enerji kontrol odası, su kuyusu ve mutfak da yer alıyor.

Fotoğraflar: AA

Mevedde Derneği Başkanı Abdullah Sukkar Ebu Enver, çadır kenti projesinin bölgedeki ilk projelerden biri olduğunu söyledi. Bu bölgenin ıssız olduğunu; su, internet ve elektrik gibi imkanların olmadığına işaret eden Ebu Enver, kısıtlı imkanlar nedeniyle insanların bu bölgede yaşamaktan kaçındığını belirtti.

Filistinlilerin su ve yemek bulabileceği kampları tercih ettiğini vurgulayan Ebu Enver, "Yıldız Tilbe Çadır Kenti"nde kurulurken bu imkanları tedarik etmeye gayret ettiklerini aktardı.