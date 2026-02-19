Yasemin Allen ve Erdal Kaya’dan aşk dolu kareler: Las Vegas nikahı sonrası "Isırmalık" paylaşım

Amerika Birleşik Devletleri'nin Las Vegas şehrinde sessiz sedasız evlenen Yasemin Kay Allen ve Erdal Kaya çifti, nikah sonrası mutluluklarını takipçileriyle paylaşmayı ihmal etmiyor. Son olarak Yasemin Kay Allen, eşiyle birlikte çekilen samimi karelerini kişisel sosyal medya hesabından yayınladı.

Ünlü oyuncu, eşine sarıldığı kareye "Isırmalık!!!" notunu düşerek Kaya'ya duyduğu aşkı bir kez daha gözler önüne serdi. Paylaşım kısa sürede binlerce beğeni aldı.

Yasemin Allen'in oyuncu annesi Suna Yıldızoğlu.

SUNA YILDIZOĞLU'NDAN TAM DESTEK: "HUZURLU BİR AİLE OLDUK"

Bu sürpriz evliliğin ardından en çok merak edilen konu ailenin tepkisi olmuştu. Yeşilçam'ın usta ismi Suna Yıldızoğlu, nikah sonrası kızı Yasemin Kay Allen ile damadı Erdal Kaya'nın birlikteliğine dair sessizliğini bozdu.

Kızının mutluluğunu paylaşan Yıldızoğlu, yeni damadını ve büyüyen ailesini şu sözlerle selamladı:"Daha ne isteyebilirim ki? Bir anda kocaman, huzurlu bir aile olduk."