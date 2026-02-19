Yasemin Allen ve Erdal Kaya’dan aşk dolu kareler: Las Vegas nikahı sonrası "Isırmalık" paylaşım
Geçtiğimiz haftalarda Las Vegas'ta sürpriz bir nikahla dünyaevine giren oyuncu Yasemin Kay Allen ve FBI eski ajanı Erdal Kaya’dan romantik pozlar geldi. Sosyal medyada büyük ilgi gören fotoğraflara Yasemin Allen'ın düştüğü not damga vurdu.
- Yasemin Kay Allen ve Erdal Kaya, Ocak 2026'da Las Vegas'ta evlendikten sonra sosyal medya paylaşımlarına hız verdi.
- Son olarak Yasemin Kay Allen, eşine sarıldığı fotoğrafa 'Isırmalık' notu düşerek paylaşımda bulundu.
- Yasemin Kay Allen ve Erdal Kaya'nın aşkı 2024 yılında başladı.
Amerika Birleşik Devletleri'nin Las Vegas şehrinde sessiz sedasız evlenen Yasemin Kay Allen ve Erdal Kaya çifti, nikah sonrası mutluluklarını takipçileriyle paylaşmayı ihmal etmiyor. Son olarak Yasemin Kay Allen, eşiyle birlikte çekilen samimi karelerini kişisel sosyal medya hesabından yayınladı.
Ünlü oyuncu, eşine sarıldığı kareye"Isırmalık!!!"notunu düşerek Kaya'ya duyduğu aşkı bir kez daha gözler önüne serdi. Paylaşım kısa sürede binlerce beğeni aldı.
SUNA YILDIZOĞLU'NDAN TAM DESTEK: "HUZURLU BİR AİLE OLDUK"
Bu sürpriz evliliğin ardından en çok merak edilen konu ailenin tepkisi olmuştu. Yeşilçam'ın usta ismi Suna Yıldızoğlu, nikah sonrası kızı Yasemin Kay Allen ile damadı Erdal Kaya'nın birlikteliğine dair sessizliğini bozdu.
Kızının mutluluğunu paylaşan Yıldızoğlu, yeni damadını ve büyüyen ailesini şu sözlerle selamladı:"Daha ne isteyebilirim ki? Bir anda kocaman, huzurlu bir aile olduk."
SOSYAL MEDYA BU AŞKI KONUŞUYOR
Paylaşımın altına gelen kullanıcı yorumları, çiftin yakaladığı uyumu gözler önüne serdi:
"Gerçekten birbirlerine çok yakışıyorlar, Yasemin'in gözlerindeki mutluluk her şeyi anlatıyor"
"Hayatımda gördüğüm en uyumlu en güzel çift"
"En havalı, en güzel çift"
Yasemin Kay Allen ve Erdal Kaya ne zaman evlendi?
Yasemin Kay Allen ve eski FBI ajanı Erdal Kaya, Ocak 2026'da Amerika Birleşik Devletleri'nin Las Vegas şehrinde sürpriz bir nikahla evlendi.
Yasemin Kay Allen ve Erdal Kaya ne zaman aşk yaşamaya başladı?
Yasemin Kay Allen, Erdal Kaya ile aşkını 2024 yılında duyurdu.
Erdal Kaya kimdir?
Erdal Kaya, 1983 yılında Adana'nın Ceyhan ilçesinde dünyaya gelmiştir. 2005 yılında Amerika Birleşik Devletleri'ne göç eden Kaya, meslek hayatına ABD'de yön vermiştir. Erdal Kaya'nın ABD'deki kariyeri, Los Angeles Polis Teşkilatı'nda (LAPD) başlamıştır.