Türkü Su Demirel’den aşk iddialarına yanıt: “Yalnızım ve yalnızlığımla mutluyum”
Türkü Su Demirel, Levent’te görüntülendi. Daha önce rapçi Çakal ve kaleci Emre Bilgin ile anılan oyuncu, 14 Şubat öncesi çıkan aşk iddialarına son noktayı koydu. Demirel, “Yalnızım ve yalnızlığımla mutluyum” diyerek söylentileri yalanladı.
- Oyuncu Türkü Su Demirel, Levent'teki bir alışveriş merkezinde gazetecilere erkek arkadaşının olmadığını ve yalnız olduğunu açıkladı.
- 27 yaşındaki Demirel, Kader Oyunları, Son Nefesime Kadar ve Maraşlı dizilerinde rol aldı.
- Rapçi Çakal ve Emre Bilgin ile ilişki yaşadığı iddialarını yalanlayan oyuncu, Bilgin ile sadece arkadaş olduklarını belirtti.
- Türkü Su Demirel, özel hayatını gizli tutarken sosyal medyada aktif paylaşımlar yapıyor.
Genç oyuncu Türkü Su Demirel, önceki gün Levent'teki bir alışveriş merkezinde objektiflere takıldı. Gazetecilerin 14 Şubat Sevgililer Günü ile ilgili sorularını yanıtlayan Demirel, özel hayatına dair açıklamalarda bulundu.
"BENİM ERKEK ARKADAŞIM YOK"
Oyuncu,"Benim erkek arkadaşım yok. Yalnızım ve yalnızlığım ile mutluyum. Çıkan haberler de doğru değil" diyerek güldü ve hakkında çıkan aşk iddialarına son noktayı koydu.
PERFORMANSIYLA ADINDAN SÖZ ETTİRİYOR
27 yaşındaki oyuncu, genç yaşına rağmen ekranların dikkat çeken isimlerinden biri haline geldi. "Kader Oyunları", Son Nefesime Kadar ve Maraşlı gibi yapımlarda rol alan Demirel, performansıyla adından söz ettiriyor.
"EMRE KOLUMA GİRDİ"
Son dönemde rapçi Çakal ile anılan ve ardından Emre Bilgin ile görüntülendiği öne sürülen Demirel, daha önce de iddiaları yalanlamıştı. Bir davette konuşan oyuncu, "O gün kalabalık bir arkadaş grubuyla beraberdik. Yağmur vardı, topuklu ayakkabım olduğu için Emre koluma girdi. İlişki yaşamıyoruz. Sadece arkadaşız" ifadelerini kullanmıştı.
SOSYAL MEDYADA AKTİF
Özel hayatını gözlerden uzak yaşamayı tercih eden Türkü Su Demirel, sosyal medyada ise aktif paylaşımlarıyla takipçileriyle iletişimini sürdürüyor.