Türkü Su Demirel’den aşk iddialarına yanıt: “Yalnızım ve yalnızlığımla mutluyum”

"EMRE KOLUMA GİRDİ"

Son dönemde rapçi Çakal ile anılan ve ardından Emre Bilgin ile görüntülendiği öne sürülen Demirel, daha önce de iddiaları yalanlamıştı. Bir davette konuşan oyuncu, "O gün kalabalık bir arkadaş grubuyla beraberdik. Yağmur vardı, topuklu ayakkabım olduğu için Emre koluma girdi. İlişki yaşamıyoruz. Sadece arkadaşız" ifadelerini kullanmıştı.