Metin Akpınar’ın kızı Duygu Nebioğlu 6 milyonluk planını açıkladı: Nerede harcayacak?

6 milyonla öncelikle zekatımı vereceğim, bazı yerlere bunu gerçekleştirmek istiyorum. Benim bir evim yok bir köy hayatı düzeni kurabilirsem onu gerçekleştirmek istiyorum. Babamın arabasını kullanıyorum belki araba alırım iyi kötü ayağımı yerden kesecek bir şey. Hayvanları çok seviyorum onların zor dönemler yaşadığını yıllardır görüyorum ve onlara yardımcı olmak istiyorum. Kimsesiz çocuklar için Metin babamın avukatları dondurmamı alacaktık, parka mı götürecektik, salıncakta mı sallandıracaktık gibi kalp kırıcı travma yaratıcı sözlerde bulunmuşlardı. Bir dondurma fabrikasıyla anlaşmamız oldu eğer her şey yolunda giderse ülkedeki kimsesiz çocuklara yardımlarda bulunmak istiyorum. Böyle güzel düşüncelerimiz var. Bir tatile çıkayım dünyayı gezeyim gibi bir hayalim yok. Özener babam beni 8 ülkeye gönderdi, dil eğitimi aldırttı o yüzden öyle dünyayı gezme arayışında değilim.

Nebioğlu'nun paranın kullanım planı ise lüks bir yaşamdan ziyade yardım ve mütevazı bir hayat üzerine kurulu.

6 milyonla da sınırlı değil bir kafa karışıklılığı var. Hakim faizi ile karar verdi. Avukatlarımda o faiz durumunun hesabını yapıp sanırım biraz daha yüksek meblağda bir tazminat alacağım. Para önce avukatlarıma gidecek. Onlarla yaptığım sözleşme ile parayı onlar bana verecekler.

Tazminatın faiziyle birlikte daha yüksek bir meblağa ulaşacağını belirten genç kadın, sözlerini şöyle sürdürdü:

SIRADA MAL VARLIĞI DAVASI VAR

Bu gelişmenin ardından kamuoyunda en çok merak edilen konu ise sürecin burada bitip bitmeyeceğiydi. Nebioğlu, hukuk mücadelesinin sadece bu tazminatla sınırlı kalmayacağının sinyalini verdi.

"Babalık görevini yerine getirmediği için verilen bir karar bu"diyen Nebioğlu, geleceğe dair stratejisini şu sözlerle özetledi: