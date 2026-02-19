Metin Akpınar’ın kızı Duygu Nebioğlu 6 milyonluk planını açıkladı: Nerede harcayacak?
Metin Akpınar’a açtığı babalık ve tazminat davasını kazanan Duygu Nebioğlu, mahkemenin hükmettiği 6 milyon liralık manevi tazminatla ilgili planlarını ilk kez açıkladı. Akpınar ile yaşadığı hukuk mücadelesinde yeni bir safhaya geçen Nebioğlu, kazandığı meblağın kuruşu kuruşuna nereye gideceğini anlatırken, asıl hedefini de paylaştı.
Akseki Asliye Hukuk Mahkemesi, Duygu Nebioğlu'nun babalık yükümlülüklerinin yerine getirilmediği gerekçesiyle açtığı davada, Metin Akpınar'ın 6 milyon lira manevi tazminat ödemesine karar verdi. Karar sonrası derin bir nefes aldığını belirten Nebioğlu, özellikle annesi hakkında söylenen "tek gecelik ilişki" iddialarının hukuken çürümesinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.
Duygu Nebioğlu, sosyal medya üzerinden yaptığı ilk değerlendirmede şu ifadeleri kullandı:
Uzun yıllar sonra ilk defa kendimi rahatlamış hissediyorum. Davamdaki en keskin olay, Metin Akpınar'ın annem hakkında tek gecelik bir ilişki yaşadığına dair yalan beyanda bulunmasıydı, resmi olarak bu kayıtlara geçti. Annemin beni terk ettiğine dair haberler yaptılar. Bunu da annemin terk etmediğini, kardeşlerimi ve beni yetimhaneye kimlerin bıraktığını soru işareti olarak bırakıyorum. Davamız bitti demeyeceğim. Ben mücadeleme devam edeceğim. Her şeyi anlatacağım.
"PARA İÇİN Mİ YAPTI?" ELEŞTİRİLERİNE SERT YANIT
Neler Oluyor Hayatta programına katılan Duygu Nebioğlu, canlı yayında "Para için mi yaptı?"eleştirilerine sert yanıt verdi. Nebioğlu, "Para ile ilgili sıkıntıları olan insanlar bence. Kendi haklarını hiçbir zaman teslim alamamış, kendi haklarını hep başkalarına bırakmış hiçbir zaman hak mücadelesi vermemiş insanların söyleyeceği şeyler bunlar. 2 yıl boyunca bu konuda bayağı tecrübe ettim. İnşallah o insanlar başkalarına verdikleri o hakları geri alırlar" ifadelerini kullandı.
6 MİLYON LİRA İLE NELER YAPACAK?
Nebioğlu'nun paranın kullanım planı ise lüks bir yaşamdan ziyade yardım ve mütevazı bir hayat üzerine kurulu.
Duygu Nebioğlu tazminat planlarını şöyle açıkladı:
6 milyonla öncelikle zekatımı vereceğim, bazı yerlere bunu gerçekleştirmek istiyorum. Benim bir evim yok bir köy hayatı düzeni kurabilirsem onu gerçekleştirmek istiyorum. Babamın arabasını kullanıyorum belki araba alırım iyi kötü ayağımı yerden kesecek bir şey. Hayvanları çok seviyorum onların zor dönemler yaşadığını yıllardır görüyorum ve onlara yardımcı olmak istiyorum. Kimsesiz çocuklar için Metin babamın avukatları dondurmamı alacaktık, parka mı götürecektik, salıncakta mı sallandıracaktık gibi kalp kırıcı travma yaratıcı sözlerde bulunmuşlardı. Bir dondurma fabrikasıyla anlaşmamız oldu eğer her şey yolunda giderse ülkedeki kimsesiz çocuklara yardımlarda bulunmak istiyorum. Böyle güzel düşüncelerimiz var. Bir tatile çıkayım dünyayı gezeyim gibi bir hayalim yok. Özener babam beni 8 ülkeye gönderdi, dil eğitimi aldırttı o yüzden öyle dünyayı gezme arayışında değilim.
Tazminatın faiziyle birlikte daha yüksek bir meblağa ulaşacağını belirten genç kadın, sözlerini şöyle sürdürdü:
6 milyonla da sınırlı değil bir kafa karışıklılığı var. Hakim faizi ile karar verdi. Avukatlarımda o faiz durumunun hesabını yapıp sanırım biraz daha yüksek meblağda bir tazminat alacağım. Para önce avukatlarıma gidecek. Onlarla yaptığım sözleşme ile parayı onlar bana verecekler.
SIRADA MAL VARLIĞI DAVASI VAR
Bu gelişmenin ardından kamuoyunda en çok merak edilen konu ise sürecin burada bitip bitmeyeceğiydi. Nebioğlu, hukuk mücadelesinin sadece bu tazminatla sınırlı kalmayacağının sinyalini verdi.
"Babalık görevini yerine getirmediği için verilen bir karar bu"diyen Nebioğlu, geleceğe dair stratejisini şu sözlerle özetledi:
Bunu söylemek hoş değil ama ölümlü dünya biliyorsunuz sonraki mücadelemiz mal varlığı talebi olacak. Babamın bana iyi davranacağını sanmıyorum. Mal varlığıyla ilgili de dava mücadelemiz devam edecek.
