Merve Boluğur'dan olay olan erkek seçimi paylaşımı! Kendini öyle bir tiye aldı ki...
Magazin dünyasının en çok konuşulan isimlerinden Merve Boluğur, sosyal medyada başlayan yeni bir akıma dahil olarak geçmiş ilişkilerine dair samimi ve esprili bir göndermede bulundu.
Özel hayatı, açıklamaları ve paylaşımlarıyla gündemden düşmeyen ünlü oyuncu Merve Boluğur, bu kez takipçilerini hem şaşırttı hem de güldürdü. Özellikle Murat Dalkılıç ile yaptığı evlilik ve sonrasındaki süreçle hafızalara kazınan Boluğur, son paylaşımıyla aşk hayatındaki "başarısız tercihlerini" tiye alarak adeta günah çıkardı.Merve Boluğur akıma uydu: Eski aşklarına "Esprili" gönderme!
"AL ŞU PARAYI, ERKEK SEÇİMLERİNİ DÜZELT!"
Sosyal medyayı en aktif kullanan isimlerin başında gelen 38 yaşındaki oyuncu, popüler bir akıma katılarak dikkat çeken bir video yayımladı. Paylaşımına, "Al şu parayı erkek seçimlerini düzelt lütfen" notunu düşen Boluğur'un bu hamlesi, kısa sürede sosyal medyanın en çok konuşulanları arasına girdi.
Takipçileri, bu mesajı ünlü oyuncunun geçmişte yaşadığı ve hüsranla biten evliliklerine bir gönderme olarak yorumladı.
SOSYAL MEDYA YIKILDI: "MERVE VE BEN İFLAH OLMAYIZ!"
Boluğur'un esprili videosunun altına binlerce yorum yağdı. Kullanıcılar, ünlü oyuncunun bu samimi itirafına kendi hayatlarından örneklerle destek verdi. İşte öne çıkan o yorumlar:
"Merve'ye ve bana tüm ülke kredi çekip verse biz yine yanlış erkeği seçeriz."
"Hah akım şimdi en iyisi oldu."
"Tam senlik akımdı."
"Merve Boluğur ve ben iflah olmayız."
"Aynen bak bu kadar yerinde video olamazdı. Bence de erkek seçimlerini bir an önce revize et."
HER DAİM MAGAZİN GÜNDEMİNDE!
Oyunculuk kariyeri kadar özel hayatındaki çalkantılarla da tanınan Merve Boluğur, yıllardır magazin kulislerinin en merak edilen isimlerinden biri oldu. Özellikle Murat Dalkılıç ile yaşadığı aşk ve 2017'de noktalanan evliliği uzun süre tartışılmıştı. Boşanma sonrası her adımı mercek altına alınan ünlü isim, bu son paylaşımıyla "kendiyle barışık" bir duruş sergileyerek hayranlarından alkış topladı.
MERVE BOLUĞUR KAÇ KEZ EVLENDİ?
Ünlü oyuncu Merve Boluğur bugüne kadar iki kez evlilik yapmıştır. İlk evliliğini Murat Dalkılıç, ikinci evliliğini ise Mert Aydın ile gerçekleştirmiştir.
|Tarih
|Eş
|Detaylar
|24 Ağustos 2015
|Murat Dalkılıç
|Görkemli bir düğünle evlendiler.
|11 Eylül 2017
|Murat Dalkılıç
|Tek celsede yollarını ayırdılar.
|2 Ekim 2022
|Mert Aydın (DJ)
|Fuat Paşa Yalısı'nda evlendiler.
|23 Kasım 2022
|Mert Aydın (DJ)
|53 gün süren evlilik boşanmayla bitti.