Merve Boluğur'dan olay olan erkek seçimi paylaşımı! Kendini öyle bir tiye aldı ki...

Özel hayatı, açıklamaları ve paylaşımlarıyla gündemden düşmeyen ünlü oyuncu Merve Boluğur, bu kez takipçilerini hem şaşırttı hem de güldürdü. Özellikle Murat Dalkılıç ile yaptığı evlilik ve sonrasındaki süreçle hafızalara kazınan Boluğur, son paylaşımıyla aşk hayatındaki "başarısız tercihlerini" tiye alarak adeta günah çıkardı.

Fotoğraflar: Sosyal medya

"AL ŞU PARAYI, ERKEK SEÇİMLERİNİ DÜZELT!"

Sosyal medyayı en aktif kullanan isimlerin başında gelen 38 yaşındaki oyuncu, popüler bir akıma katılarak dikkat çeken bir video yayımladı. Paylaşımına, "Al şu parayı erkek seçimlerini düzelt lütfen" notunu düşen Boluğur'un bu hamlesi, kısa sürede sosyal medyanın en çok konuşulanları arasına girdi.

Takipçileri, bu mesajı ünlü oyuncunun geçmişte yaşadığı ve hüsranla biten evliliklerine bir gönderme olarak yorumladı.