Hakan Taşıyan taburcu mu oluyor? Ünlü sanatçı hastane odasından duyurdu

Sağlık durumundaki olumlu seyri bizzat duyuran Taşıyan, hastaneden çıkış için gün ile ilgili sevenlerini bilgilendirdi.

Arabesk müziğin usta yorumcusu Hakan Taşıyan, geçtiğimiz haftalarda kalp krizi şüphesiyle hastaneye kaldırılarak sevenlerini endişelendirmişti. Yaklaşık iki hafta süren yoğun tedavi süreci ve kritik yoğun bakım aşamasını geride bırakan sanatçı, normal odaya alınmasının ardından ilk kez kamera karşısına geçti.

Fotoğraflar: Sosyal medya

"BİRKAÇ GÜNE KADAR TABURCU OLACAĞIM"

Hastanede tedavi gördüğü odadan bir video mesaj yayınlayan Hakan Taşıyan'ın, moralinin oldukça yüksek olduğu gözlendi. Kamuoyunda en çok merak edilen "Sağlık durumu nasıl?" sorusuna yanıt veren sanatçı, iyileşme sürecine dair şu ifadeleri kullandı:

"Güzel insanlar merhaba, iyiyim çok şükür. Bir sıkıntım yok. Kısmet olursa birkaç güne kadar taburcu olacağım. Allah hepimize iyilik sağlık verir inşallah"