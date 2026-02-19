Hakan Taşıyan taburcu mu oluyor? Ünlü sanatçı hastane odasından duyurdu
Kalp krizi şüphesiyle hastaneye kaldırılan ve bir süredir yoğun bakımda tedavi gören arabesk müziğin sevilen ismi Hakan Taşıyan, paylaştığı video ile müjdeyi verdi. Taşıyan, “Birkaç güne kadar taburcu olacağım” dedi.
Arabesk müziğin usta yorumcusu Hakan Taşıyan, geçtiğimiz haftalarda kalp krizi şüphesiyle hastaneye kaldırılarak sevenlerini endişelendirmişti. Yaklaşık iki hafta süren yoğun tedavi süreci ve kritik yoğun bakım aşamasını geride bırakan sanatçı, normal odaya alınmasının ardından ilk kez kamera karşısına geçti.
Sağlık durumundaki olumlu seyri bizzat duyuran Taşıyan, hastaneden çıkış için gün ile ilgili sevenlerini bilgilendirdi.
"BİRKAÇ GÜNE KADAR TABURCU OLACAĞIM"
Hastanede tedavi gördüğü odadan bir video mesaj yayınlayan Hakan Taşıyan'ın, moralinin oldukça yüksek olduğu gözlendi. Kamuoyunda en çok merak edilen "Sağlık durumu nasıl?" sorusuna yanıt veren sanatçı, iyileşme sürecine dair şu ifadeleri kullandı:
"Güzel insanlar merhaba, iyiyim çok şükür. Bir sıkıntım yok. Kısmet olursa birkaç güne kadar taburcu olacağım. Allah hepimize iyilik sağlık verir inşallah"
Bu gelişmenin ardından sanatçının hayranları sosyal medyada geçmiş olsun mesajları paylaşırken, Taşıyan'ın ses tonunun ve genel görünümünün iyileşme sürecini destekler nitelikte olması dikkat çekti.
RAMAZAN AYINI UNUTMADI
Açıklamasıyla sevenlerinin içine su serpen Taşıyan, paylaştığı mesajda İslam dünyasının mübarek ayını da kutlamayı ihmal etmedi.
Taşıyan"Hayırlı Ramazanlar diliyorum. Sağlıklı, bereketli olsun inşallah. Sevgiyle kalın. Hoşça kalın. Saygılarımla" ifadelerini kullandı.
Hakan Taşıyan neden hastaneye kaldırıldı?
Arabesk müziğin usta ismi, kalp krizi şüphesiyle acil olarak hastaneye kaldırılmış ve doktorlar tarafından müşahede altına alınmıştır.
Hakan Taşıyan'ın genel sağlık durumu nasıl?
Daha önce karaciğer ve böbrek nakli operasyonları geçiren sanatçının mevcut durumu, doktorlar tarafından titizlikle takip edilmekte ve değerlendirilmektedir.