Günlerce yoğun bakımda kalan Murat Cemcir'den "rutin" pozu: Uzun zaman sonra ilk paylaşım
Geçirdiği iç kanama sonrası yoğun bakımda tedavi gören Murat Cemcir, sağlık durumunun iyiye gitmesiyle taburcu oldu. Ünlü oyuncu, tedavi sürecinde kendisine destek olan herkese teşekkürlerini iletti ve evinde dinlenmeye geçti. Cemcir, sosyal medya hesabından son halini "Rutin" notuyla paylaşarak hayranlarını sevindirdi.
Geçtiğimiz aylarda iç kanama teşhisiyle apar topar hastaneye kaldırılan Murat Cemcir, 3 gün boyunca yoğun bakımda tedavi gördü.
İki hafta sonra taburcu edilen oyuncu, sağlık durumunun her geçen gün iyiye gitmesiyle evinde istirahate geçti.
GÜNLER SONRA İLK PAYLAŞIM
Murat Cemcir'den günler sonra ilk paylaşım geldi. Günlük hayatına yeniden döndüğünü ifade eden oyuncunun sağlıklı ve enerjik görüntüsü hayranlarını mutlu etti.
"ÖMRÜMÜN GEÇMEK BİLMEYEN EN UZUN SAATLERİYDİ"
Murat Cemcir, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda süreci şu sözlerle anlattı:
"3 gece yoğun bakımda kaldıktan sonra. 72 saat beklemek… Ömrümün geçmek bilmeyen en uzun saatleriydi… Başta doktorlarım olmak üzere; benimle ilgilenen hemşirelere, hasta bakıcılara ve bütün hastane personeline teşekkür ediyorum."
"ANLADIK Kİ ALLAH KORUMUŞ"
Paylaşımının devamında Cemcir, ailesine, akrabalarına ve geçmiş olsun dileklerini ileten herkese şükranlarını sundu:
"Bana ulaşamayıp kalbiyle bana geçmiş olsun dileklerini ileten herkese tüm kalbimle teşekkür ediyorum. Tıp elbette elinden geleni yaptı… Ameliyat süreçlerimi değerlendirince anladık ki Allah korumuş."
Taburcu olduktan sonra berberine gidip tıraş olan Cemcir, yeni imajını da takipçileriyle paylaştı. Sağlığına kavuşan oyuncu, yeni dizi projesi için hazırlıklara başladı ve sık sık yürüyüşlere çıkarak kendini daha zinde hissettiğini ifade ediyor.