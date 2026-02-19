Günlerce yoğun bakımda kalan Murat Cemcir'den "rutin" pozu: Uzun zaman sonra ilk paylaşım

"Bana ulaşamayıp kalbiyle bana geçmiş olsun dileklerini ileten herkese tüm kalbimle teşekkür ediyorum. Tıp elbette elinden geleni yaptı… Ameliyat süreçlerimi değerlendirince anladık ki Allah korumuş."

Taburcu olduktan sonra berberine gidip tıraş olan Cemcir, yeni imajını da takipçileriyle paylaştı. Sağlığına kavuşan oyuncu, yeni dizi projesi için hazırlıklara başladı ve sık sık yürüyüşlere çıkarak kendini daha zinde hissettiğini ifade ediyor.