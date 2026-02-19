Eylül Tumbar ve Enes Koçak ayrıldı mı? Sosyal medyadaki o detay iddiaları güçlendirdi
Dizi setinde başlayan arkadaşlıkları tutkulu bir aşka dönüşen Eylül Tumbar ve Enes Koçak çiftinden kötü haber geldi; ikilinin sosyal medya hesaplarından birbirleriyle olan fotoğrafları kaldırması ayrılık iddialarını gündeme taşıdı.
- Oyuncular Eylül Tumbar ve Enes Koçak'ın Instagram hesaplarından birlikte çektikleri fotoğrafları kaldırması ayrılık iddialarını gündeme getirdi.
- Eylül Tumbar'ın sosyal medya hesabından yaptığı 'Sana... Aradığını bulman dileğiyle' paylaşımı Enes Koçak'a veda mesajı olarak yorumlandı.
- İkili sosyal medyada birbirlerini takip etmeye devam ediyor ancak henüz resmi bir açıklama yapmadı.
- 23 yaşındaki Eylül Tumbar ile 26 yaşındaki Enes Koçak, rol aldıkları 'Kendi Düşen Ağlamaz' dizisinin setinde tanışarak aşk yaşamaya başlamıştı.
Genç oyuncular Eylül Tumbar ve Enes Koçak'ın bir süredir devam eden birlikteliklerinde kriz çıktığı öne sürüldü. Rol aldıkları yapımın setinde tanışarak aşk yaşamaya başlayan ve geçtiğimiz yaz Bodrum kareleriyle magazin dünyasında çok konuşulan çiftin, dijital ayak izlerini silmesi "Büyük aşk bitti mi?" sorusunu beraberinde getirdi.
FOTOĞRAFLAR SİLİNDİ TAKİPLEŞME SÜRÜYOR
Magazin kulislerinde konuşulan iddialara göre, 23 yaşındaki Eylül Tumbar ile 26 yaşındaki meslektaşı Enes Koçak yollarını ayırma kararı aldı. Bu iddiayı güçlendiren en somut adım ise çiftin Instagram hesaplarından geldi. İkilinin profil sayfalarında yer alan ve büyük beğeni toplayan aşk dolu karelerini kaldırdığı dikkatlerden kaçmadı.
Bu hamlenin ardından gözlerin çevrildiği ünlü isimlerin, sosyal medyada birbirlerini takibe devam ediyor oluşu ise akıllarda soru işareti bıraktı. Henüz her iki taraftan da konuya dair resmi bir açıklama gelmiş değil.
"ARADIĞINI BULMAN DİLEĞİYLE" PAYLAŞIMI DİKKAT ÇEKTİ
Ayrılık haberlerinin yayılmasından sadece saatler önce Eylül Tumbar'ın kişisel sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşım, iddiaların fitilini ateşleyen bir diğer unsur oldu. Ünlü oyuncunun hikaye bölümünde yer verdiği; "Sana... Aradığını bulman dileğiyle" sözünü alıntılayarak yayımlaması, takipçileri tarafından Enes Koçak'a bir veda mesajı olarak yorumlandı.
İkilinin hayranları, set aşkının neden bu noktaya geldiğini araştırmaya başladı. Özellikle Bodrum tatilinde sergiledikleri neşeli tavırlarla örnek çift olarak gösterilen ikilinin, fotoğrafları silip takibi bırakmaması; olayın kesin bir ayrılık mı yoksa geçici bir kırgınlık mı olduğu sorusunu doğurdu.
En Çok Sorulan Sorular
Eylül Tumbar ve Enes Koçak ayrıldı mı?
Henüz her iki isimden de resmi bir açıklama gelmedi. Ancak sosyal medya hesaplarından birlikte çekilen fotoğrafları kaldırmaları ve Eylül Tumbar'ın manidar paylaşımı ayrılık iddialarını güçlendirdi.
Eylül Tumbar Kimdir Ve Nerelidir?
2002 yılında İzmir'de dünyaya gelen Eylül Tumbar, İzmir Ekonomi Üniversitesi Sinema ve Dijital Medya Bölümü mezunudur. Kariyerine "Biz Kimden Kaçıyorduk Anne" projesiyle adım atmış, "Kendi Düşen Ağlamaz" dizisindeki başrolüyle geniş kitlelerce tanınmıştır.
Enes Koçak Kimdir, Kaç Yaşındadır?
1999/2000 (26 yaş) doğumlu olan Enes Koçak, İstanbul doğumlu bir model ve oyuncudur. 2022 yılında Miss&Mr Model yarışmasında birinci seçilerek dikkatleri üzerine çekmiştir.
Enes Koçak Hangi Dizilerde Oynadı?
Modellik kariyerinin ardından oyunculuğa adım atan Koçak; "Hakim", "Kraliçe" ve Eylül Tumbar ile başrolü paylaştığı "Kendi Düşen Ağlamaz" gibi yapımlarda rol almıştır.