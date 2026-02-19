Eylül Tumbar ve Enes Koçak ayrıldı mı? Sosyal medyadaki o detay iddiaları güçlendirdi

En Çok Sorulan Sorular

Eylül Tumbar ve Enes Koçak ayrıldı mı?

Henüz her iki isimden de resmi bir açıklama gelmedi. Ancak sosyal medya hesaplarından birlikte çekilen fotoğrafları kaldırmaları ve Eylül Tumbar'ın manidar paylaşımı ayrılık iddialarını güçlendirdi.

Eylül Tumbar Kimdir Ve Nerelidir?

2002 yılında İzmir'de dünyaya gelen Eylül Tumbar, İzmir Ekonomi Üniversitesi Sinema ve Dijital Medya Bölümü mezunudur. Kariyerine "Biz Kimden Kaçıyorduk Anne" projesiyle adım atmış, "Kendi Düşen Ağlamaz" dizisindeki başrolüyle geniş kitlelerce tanınmıştır.

Enes Koçak Kimdir, Kaç Yaşındadır?

1999/2000 (26 yaş) doğumlu olan Enes Koçak, İstanbul doğumlu bir model ve oyuncudur. 2022 yılında Miss&Mr Model yarışmasında birinci seçilerek dikkatleri üzerine çekmiştir.

Enes Koçak Hangi Dizilerde Oynadı?

Modellik kariyerinin ardından oyunculuğa adım atan Koçak; "Hakim", "Kraliçe" ve Eylül Tumbar ile başrolü paylaştığı "Kendi Düşen Ağlamaz" gibi yapımlarda rol almıştır.