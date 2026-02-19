Emre Kıvılcım ve Yulduz Rajabova evlendi! Sessiz sedasız nikahtan ilk görüntüler geldi

Hızlı Özet Göster Emre Kıvılcım ile Yulduz Rajabova, 15 Şubat 2026'da nişanlandıktan kısa süre sonra aile arasında düzenlenen sade bir törenle evlendi.

Nikah görüntüleri sosyal medyada büyük ilgi gördü ve binlerce tebrik mesajı aldı.

Emre Kıvılcım, 'Elif' dizisindeki Selim Emiroğlu ve 'Bozkır Arslanı Celaleddin'deki Celaleddin Harezmşah rolleriyle tanınıyor.

Yulduz Rajabova, 1987 Özbekistan doğumlu ve Taşkent Devlet Sanat Enstitüsü mezunu bir oyuncu.

"Bozkır Arslanı Celaleddin" dizisinde Celaleddin ve Kutlubike karakterleriyle izleyicinin gönlünde taht kuran Emre Kıvılcım ile Yulduz Rajabova dünyaevine girdi. Uzun süredir gözlerden uzak ancak sağlam adımlarla ilerleyen ilişkilerini nikah masasına taşıyan çiftin bu mutlu haberi, yakın çevresi ve hayranları tarafından büyük bir sevinçle karşılandı.

Fotoğraflar: Sosyal medya NİŞANDAN HEMEN SONRA NİKAH Mutluluğa giden yolda ilk resmi adımı geçtiğimiz günlerde atan çift, 15 Şubat 2026 tarihinde aile arasında düzenlenen samimi bir törenle nişanlanmıştı. Nişan haberinin ardından çok geçmeden gelen evlilik müjdesi, ikilinin özel hayatlarındaki kararlılığını bir kez daha gözler önüne serdi. Sade bir nikahla hayatlarını birleştiren oyuncu çiftin törenine yalnızca aile bireyleri ve en yakın dostları katıldı.