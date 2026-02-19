Emre Kıvılcım ve Yulduz Rajabova evlendi! Sessiz sedasız nikahtan ilk görüntüler geldi
Bozkır Arslanı Celaleddin dizisinin yıldızları Emre Kıvılcım ve Yulduz Rajabova evlendi. 15 Şubat'taki nişanın ardından sessiz sedasız nikah masasına oturan ünlü çiftin sade töreninden ilk görüntüler sosyal medyayı salladı.
"Bozkır Arslanı Celaleddin" dizisinde Celaleddin ve Kutlubike karakterleriyle izleyicinin gönlünde taht kuran Emre Kıvılcım ile Yulduz Rajabova dünyaevine girdi. Uzun süredir gözlerden uzak ancak sağlam adımlarla ilerleyen ilişkilerini nikah masasına taşıyan çiftin bu mutlu haberi, yakın çevresi ve hayranları tarafından büyük bir sevinçle karşılandı.
NİŞANDAN HEMEN SONRA NİKAH
Mutluluğa giden yolda ilk resmi adımı geçtiğimiz günlerde atan çift, 15 Şubat 2026 tarihinde aile arasında düzenlenen samimi bir törenle nişanlanmıştı. Nişan haberinin ardından çok geçmeden gelen evlilik müjdesi, ikilinin özel hayatlarındaki kararlılığını bir kez daha gözler önüne serdi. Sade bir nikahla hayatlarını birleştiren oyuncu çiftin törenine yalnızca aile bireyleri ve en yakın dostları katıldı.
SOSYAL MEDYADA BÜYÜK İLGİ GÖRDÜ
Sade törenden sızan nikah görüntüleri kısa sürede sosyal medyanın gündemine oturdu. Çiftin birbirlerine olan aşk dolu bakışları ve mütevazı şıklıkları takipçilerinden tam not aldı. Özellikle dizideki uyumlarını gerçek hayata taşıyan ikiliye, binlerce tebrik mesajı yağdı. Sosyal medya kullanıcıları, "Çok güzel görünüyorsunuz" yorumlarıyla bu mutluluğa ortak oldu.
EMRE KIVILCIM'IN KARİYERİNDEKİ DÖNÜM NOKTALARI
Ekran yolculuğuna televizyon dizileriyle başlayan Emre Kıvılcım, özellikle "Elif" dizisinde hayat verdiği Selim Emiroğlu karakteriyle geniş bir hayran kitlesine ulaştı. Kariyerine "Adı: Zehra" gibi projelerle devam eden Kıvılcım, asıl büyük çıkışını ise ı "Bozkır Arslanı Celaleddin"deki Celaleddin Harezmşah rolüyle gerçekleştirdi. Bu projedeki partneri Yulduz Rajabova ile olan uyumu, izleyiciler tarafından uzun süre konuşulmuştu.
YULDUZ RAJABOVA KİMDİR, ASLEN NERELİDİR?
Yulduz Rajabova, 1987 Özbekistan doğumlu sinema oyuncusudur. Taşkent Devlet Sanat Enstitüsü mezunu olan Rajabova, 2013 yılından beri çok sayıda uluslararası projede yer almıştır.
DÜĞÜN TÖRENİ NEREDE YAPILDI?
Çift, kalabalık bir düğün yerine aile arasında, sade ve gözlerden uzak bir nikah törenini tercih etti.