Deniz Uğur’dan Hülya Avşar’la set paylaşımı: Kamera arkasındaki doğallık bu!

Türk sineması ve televizyonunun ikonik ismi Hülya Avşar, uzun bir aranın ardından setlere atv'nin iddialı projesi "Aynı Yağmur Altında" ile muhteşem bir dönüş yaptı. Dizide "Fazilet" karakterine hayat veren Avşar, performansı kadar set enerjisiyle de gündemden düşmüyor. Rol arkadaşı Deniz Uğur ile yakaladığı uyum ise beğeni topluyor.

Fotoğraflar: Sosyal medya SETTE DOĞALLIK POZU Çekimlerin devam ettiği yoğun tempoda, hava sıcaklığının eksi değerlere düşmesi bile ekibin neşesini bozmadı. Deniz Uğur, Instagram hesabı üzerinden Hülya Avşar ile çekilen bir fotoğrafını paylaşarak kamera arkasındaki gerçek atmosferi takipçileriyle paylaştı. Kısa sürede binlerce etkileşim alan karede, ikilinin makyaj veya ışık kaygısı gütmeden sergilediği doğal halleri dikkat çekti.