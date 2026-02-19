Deniz Uğur’dan Hülya Avşar’la set paylaşımı: Kamera arkasındaki doğallık bu!
atv ekranlarının yeni dizisi Aynı Yağmur Altında’nın başrol oyuncuları Hülya Avşar ve Deniz Uğur, dondurucu soğuğa rağmen setten paylaştıkları samimi karelerle sosyal medyayı salladı. Çekimlerin perde arkasında sergilenen bu doğal dostluk, izleyicilerden tam not alırken "kadın dayanışması" mesajıyla da takdir topladı.
Türk sineması ve televizyonunun ikonik ismi Hülya Avşar, uzun bir aranın ardından setlere atv'nin iddialı projesi "Aynı Yağmur Altında" ile muhteşem bir dönüş yaptı. Dizide "Fazilet" karakterine hayat veren Avşar, performansı kadar set enerjisiyle de gündemden düşmüyor. Rol arkadaşı Deniz Uğur ile yakaladığı uyum ise beğeni topluyor.
SETTE DOĞALLIK POZU
Çekimlerin devam ettiği yoğun tempoda, hava sıcaklığının eksi değerlere düşmesi bile ekibin neşesini bozmadı. Deniz Uğur, Instagram hesabı üzerinden Hülya Avşar ile çekilen bir fotoğrafını paylaşarak kamera arkasındaki gerçek atmosferi takipçileriyle paylaştı.
Kısa sürede binlerce etkileşim alan karede, ikilinin makyaj veya ışık kaygısı gütmeden sergilediği doğal halleri dikkat çekti.
Deniz Uğur, paylaşımına şu notu düşerek anlamlı bir mesaj verdi:
"Hissedilen -2 derece havada birlikte çalışıyoruz biz. Hiç de umursamadık fotoğraf güzel çıkmış mı diye, kamera arkasındaki doğallık bu. Kadının, kadının kurdu değil yurdu olduğu bir dünya hayal ediyoruz. Sevgi şifadır. Herkese tavsiye ederim"
SOSYAL MEDYADA KADIN DAYANIŞMASI RÜZGARI
Bu paylaşımın ardından en çok konuşulan detay, Deniz Uğur'un "kadın kadının yurdudur" vurgusu oldu. Sektördeki rekabet iddialarının aksine, iki oyuncunun sergilediği bu samimiyet, sosyal medya kullanıcıları tarafından "örnek dostluk" olarak nitelendirildi.
Setten yansıyan bu enerji, dizinin takipçileri arasında da büyük beğeni topladı.