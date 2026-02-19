Aslıhan Gürbüz’den filtresiz doğum günü: "Benim yeni yaşımdan umudum var"
Aslıhan Gürbüz, 42’nci yaşın en doğal haliyle kutladı. Kedisi Mino ile verdiği filtresiz kareleri yayınlayan oyuncu, geride bıraktığı yılın çok sert geçtiğini ve kendisine çok şey öğrettiğini söyledi. Ayrıca Gürbüz, "Çok kıymetli, göstermeden, en sıradan en insan halinle var olmak" şeklinde ifade etti. Gürbüz’ün samimi mesajı ve doğal halleri kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.
Uzun süredir ekranlardan uzak, doğayla iç içe bir yaşam süren Aslıhan Gürbüz, yeni yaşını sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla kutladı. Ünlü oyuncu, kedisi Mino ile verdiği doğal kareleri takipçileriyle paylaşarak gösterişten uzak bir doğum günü mesajı yayımladı.
"EN FİLTRESİZ EN NORMAL HALİMLE"
Gürbüz kedisi Mino ile poz verdiği kareye şu notu düştü:
Sevgili Mino bir yaşıma daha girdim, olduğum halimle, en filtresiz, en normal fotoğrafımızla bir doğum günümde daha benimlesin.
Zaten ailem ve bir avuç kalan arkadaşlarımla bu yeni yaşımda anladım ki, Instagram'a koymadığında da hatırlanıyorsan bazıları için varsın. Çok kıymetli, göstermeden, en sıradan en insan halinle var olmak. Geride bıraktığım yaş çok şey öğretti, bayağı da sert geçti ama benim yeni yaşımdan umudum var Mino. Birine dilenecek en güzel dilek, edilecek en güzel duanın 'Allah seni senin gibilerle karşılaştırsın' ve 'Yolun hep Allah'tan korkan, kuldan utananlara denk gelsin!' olduğunu anladığım yaşım, Hoş geldin.
42 yaşına giren oyuncunun sade ve içten paylaşımı, hayranlarından yoğun ilgi gördü.
"HER HAYVANLA ARAM İYİ"
Öte yandan Gürbüz'ün hayvan sevgisi de bir kez daha gündeme geldi.
Haftalık bir dergiye verdiği röportajda, "Ben 250'ye yakın can sahiplendirip 100'e yakın cana geçici yuva olmuş insanım, ailem de öyle. Her hayvanla aram iyi ama davranışlarını en okuyabildiğim hayvanlar kediler"sözleriyle bu konudaki hassasiyetini dile getirmişti.
ASLIHAN GÜRBÜZ KİMDİR?
16 Şubat 1983 Çanakkale doğumlu olan Aslıhan Gürbüz, oyunculuk kariyerine genç yaşta adım attı. Zorlu bir trafik kazası sonrası uzun bir tedavi süreci geçiren Gürbüz, tüm bu sürecin ardından sanat hayatına daha güçlü bir şekilde devam etti.
Başarılı oyuncu, hem televizyon hem de sinema projeleriyle adından söz ettirmeyi sürdürüyor.