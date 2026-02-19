Aslıhan Gürbüz’den filtresiz doğum günü: "Benim yeni yaşımdan umudum var"

Aslıhan Gürbüz

ASLIHAN GÜRBÜZ KİMDİR?

16 Şubat 1983 Çanakkale doğumlu olan Aslıhan Gürbüz, oyunculuk kariyerine genç yaşta adım attı. Zorlu bir trafik kazası sonrası uzun bir tedavi süreci geçiren Gürbüz, tüm bu sürecin ardından sanat hayatına daha güçlü bir şekilde devam etti.

Başarılı oyuncu, hem televizyon hem de sinema projeleriyle adından söz ettirmeyi sürdürüyor.

