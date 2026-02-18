Zeynep Kankonde’den sosyal medya hesabı ele geçirildi:"Ne olur benim hiçbir isteğimi kabul etmeyin"
Başarılı oyuncu Zeynep Kankonde, sosyal medya hesabının yeniden ele geçirildiğini duyurarak takipçilerini uyardı. Kendisinden gelmiş gibi görünen mesaj, takip ve para taleplerine kesinlikle itibar edilmemesi gerektiğini söyleyen oyuncu, “Benim hiçbir isteğimi kabul etmeyin, gelen mesajları açmayın” çağrısında bulundu.
Birçok projede rol alan başarılı oyuncu Zeynep Kankonde, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla takipçilerini alarma geçirdi.
Hesabının üçüncü kişiler tarafından yeniden ele geçirildiğini belirten oyuncu, sahte mesaj ve takip isteklerine karşı dikkatli olunması gerektiğini söyledi.
"BİR TANE MANYAK UĞRAŞIYOR"
Video yayınlayarak durumu anlatan Kankonde, şu ifadeleri kullandı:
Ya ben yine hacklenmişim. Ne olur benim hiçbir isteğimi kabul etmeyin, beni takip etmeyin, gelen mesajlarımı açmayın. Bir tane manyak öyle uğraşıyor, meczuptur.
TAKİPÇİLERİNİ UYARDI
Takipçilerinden kendisinden gelmiş gibi görünen mesaj, takip ve istek taleplerine itibar etmemelerini isteyen oyuncu, dolandırıcılık girişimlerine karşı dikkatli olunması gerektiğini vurguladı.
KARİYERİ DİKKAT ÇEKİYOR
3 Mart 1980'de Eskişehir'de doğan Zeynep Kankonde, Eskişehir Anadolu Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü'nden mezun oldu. Müjdat Gezen Sanat Merkezi ve Ekol Drama'da öğretmenlik yaptı.
Televizyon izleyicisinin yakından tanıdığı oyuncu, 2 Yaka Bir İsmail dizisinde Atiye karakterine hayat verdi. Ardından Ulan İstanbul dizisinde Şehriban karakteriyle ekranlara geldi.
ADINDAN SÖZ ETTİRDİ
2015 yapımı Senden Bana Kalan filminde de rol alan Kankonde, hem televizyon hem sinema projeleriyle adından söz ettirdi.