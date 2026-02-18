Yasemin Ergene'den kızı Emine Özilhan'a duygusal kutlama: 14 yaş mesajı ve son hali!

14. Sezon Vurgusu: Kızının yaşını bir dizi sezonuna benzeten Ergene'nin notu ünlü ismin kızlarıyla kurduğu yeni döneminin en net ilanı olarak yorumlandı.

Fotoğraflar: Takvim arşiv

Boşanma Sonrası Radikal Adım: Kaynana Hamlesi!

Yasemin Ergene ve İzzet Özilhan'ın ayrılığı medeni bir zeminde gerçekleşmiş olsa da Ergene'nin boşanma sonrası attığı bir adım "kriz" iddialarını körükledi.

Takipten Çıktı: Ergene, eski kayınvalidesi Emine Özilhan'ı Instagram'da takipten çıkararak "gelin-kaynana" arasındaki iplerin tamamen koptuğunu işaret etti.

Kendi Düzenini Kurdu: Özilhan soyadıyla anıldığı 14 yılın ardından Ergene, artık hem sosyal hayatında hem de annelik kimliğinde daha bağımsız bir portre çiziyor.