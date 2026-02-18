Melek Baykal’ın Akasya Durağı itirafına Ateş Fatih Uçan’dan sert tepki

Melek Baykal dizide Melahat Güneş karakteriyle izleyici karşısına çıktı.

Sosyal Medya İkiye Bölündü: Sanat mı Samimiyet mi?

Melek Baykal ve Ateş Fatih Uçan arasındaki bu "sesli" düello, sosyal medya kullanıcılarını da iki kampa ayırdı. Bazı kullanıcılar Melek Baykal'ın bir tiyatro ekolünden geldiğini ve sanatsal kalitesi düşük projelerde yer almama hakkına sahip olduğunu savunarak oyuncuya destek verdi. Diğer taraf ise Ateş Fatih Uçan'ın "duygu" vurgusuna dikkat çekerek; bir diziyi fenomen yapan unsurun teknik kusursuzluktan ziyade oyuncuların projeye duyduğu aidiyet ve samimiyet olduğunu savundu. "Dublaj samimiyeti öldürür mü?" sorusu etrafında şekillenen yorumlar, Akasya Durağı'nı bir kez daha gündeme taşıdı.