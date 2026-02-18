Melek Baykal’ın Akasya Durağı itirafına Ateş Fatih Uçan’dan sert tepki
Akasya Durağı’nın yeniden çekileceği iddiaları, oyuncu Melek Baykal ile dizinin 'Ali Kemal'i Ateş Fatih Uçan'ı karşı karşıya getirdi. Baykal'ın projeyi “Sevdiğim bir iş değildi” diyerek eleştirmesine, rol arkadaşı Uçan'dan “Dublaj talep ettiniz, hikaye sizi sevmedi” yanıtı geldi.
- Akasya Durağı dizisinde kısa süre rol alan Melek Baykal, diziyi sevmediğini açıkladı.
- Dizide Çaycı Ali Kemal karakterini canlandıran Ateş Fatih Uçan, Baykal'ın dublaj talep ettiğini ve buna karşı çıktıklarını iddia etti.
- Uçan, Baykal'a yönelik eleştirisinde duygunun dublajla verilemeyeceğini savundu.
- Melek Baykal, Akasya Durağı'nda Melahat karakterini canlandırmış ve kısa süre sonra kendi isteğiyle projeden ayrılmıştı.
- İki oyuncu arasındaki tartışma sosyal medyada geniş yankı uyandırdı.
2008-2012 yılları arasında yayınlanan Akasya Durağı'nda kısa bir süre rol alan Melek Baykal, diziyle ilgili sorulara verdiği yanıtla dikkat çekti. Oyuncu, şu ifadeleri kullandı:
Benim zaten çok sevdiğim bir iş değildi açık söyleyeyim çok kısa çalıştım ben orada. Türker beyden affımı istemiştim. 10 gün önce bir teklif geldi ama ben burada olduğuma inananlardanım. Tiyatroyu seviyorum dizilere çok fazla sıcak bakmıyorum artık
Ateş Fatih Uçan'dan Dublaj Göndermesi: "Duyguyu Veremezsiniz"
Dizide canlandırdığı 'Çaycı Ali Kemal' karakteriyle fenomene dönüşen Ateş Fatih Uçan da Baykal'ın bu açıklamalarına sessiz kalmadı.
Uçan, kıdemli meslektaşına yönelik eleştirisinde meselenin sadece "sevip sevmeme" değil, bir oyunculuk tercihi (dublaj) olduğunu iddia etti:
Melek Baykal Hanım, neden sevmediğinizi gayet iyi biliyorum. Çünkü hikaye sizi sevmedi. Dublaj talep ettiniz, biz ise buna karşı çıktık. Siz dublaja alışkın olabilirsiniz; ancak duyguyu dublaj veremez. Teşekkür ederim, iyi ki kısa dönem kaldınız
Sosyal Medya İkiye Bölündü: Sanat mı Samimiyet mi?
Melek Baykal ve Ateş Fatih Uçan arasındaki bu "sesli" düello, sosyal medya kullanıcılarını da iki kampa ayırdı. Bazı kullanıcılar Melek Baykal'ın bir tiyatro ekolünden geldiğini ve sanatsal kalitesi düşük projelerde yer almama hakkına sahip olduğunu savunarak oyuncuya destek verdi. Diğer taraf ise Ateş Fatih Uçan'ın "duygu" vurgusuna dikkat çekerek; bir diziyi fenomen yapan unsurun teknik kusursuzluktan ziyade oyuncuların projeye duyduğu aidiyet ve samimiyet olduğunu savundu. "Dublaj samimiyeti öldürür mü?" sorusu etrafında şekillenen yorumlar, Akasya Durağı'nı bir kez daha gündeme taşıdı.
SIKÇA SORULAN SORULAR
Akasya Durağı yeniden mi çekiliyor?
Sosyal medyada ve magazin kulislerinde dizinin yeniden çekileceği iddiaları sık sık gündeme gelse de henüz yapım şirketinden resmi bir onaylama gelmemiştir.
Melek Baykal Akasya Durağı'nda hangi rolü oynadı?
Melek Baykal, dizinin ilk bölümlerinde Melahat karakterine hayat vermiş, ancak kısa bir süre sonra kendi isteğiyle projeden ayrılmıştır.
Ateş Fatih Uçan ve Melek Baykal neden tartıştı?
Tartışmanın fitili, Melek Baykal'ın diziyi sevmediğini söylemesiyle ateşlenmiştir. Ateş Fatih Uçan, usta oyuncunun dublaj yapmak istediğini ve projenin ruhuna uyum sağlayamadığını iddia etmiştir.