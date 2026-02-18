Kıvanç Tatlıtuğ’un oğlu Kurt Efe’nin enerji dolu anları: Başak Dizer’den jimnastik paylaşımı
Kıvanç Tatlıtuğ ve Başak Dizer çiftinin oğlu Kurt Efe, devam ettiği jimnastik kursunda trambolindeki eğlenceli halleriyle dikkat çekti. Annesi Başak Dizer’in sosyal medya hesabından paylaştığı görüntülerde, küçük Kurt Efe’nin spor yaparken yaşadığı neşe ve enerjik tavırları takipçilerinden büyük ilgi gördü.
Magazin dünyasının ilgiyle takip edilen çifti Kıvanç Tatlıtuğ ve Başak Dizer, 2022 yılında kucaklarına aldıkları oğulları Kurt Efe'nin gelişim sürecini samimi karelerle paylaşmaya devam ediyor.
Son paylaşılan videoda, Kurt Efe'nin bir eğitmen gözetiminde trambolin üzerinde zıpladığı ve oldukça eğlendiği görüldü.
Bu anlar, ünlü çiftin çocuklarını küçük yaştan itibaren hareketli bir yaşam tarzına ve spor disiplinine alıştırdığını bir kez daha gözler önüne serdi.Kıvanç Tatlıtuğ’un oğlu Kurt Efe’nin trambolin keyfi
Adım Adım Gelişim: Sosyal Medyada Kurt Efe Rüzgarı
Eğlenceli Antrenman: Kurt Efe'nin spor salonundaki trambolin performansı, yaşına uygun fiziksel aktivitelerle desteklendiğini gösteriyor.
Doğal ve Samimi: Paylaşılan videoda herhangi bir kurgudan uzak, sadece oyun oynayan bir çocuğun saf neşesi ön planda.
Ebeveyn Takibi:Başak Dizer'in oğlunun her anında yanında olması ve bu gelişim evrelerini kayıt altına alması, takipçileri tarafından beğeniyle karşılanıyor.
Bir Aile Geleneği Olarak Spor
Kıvanç Tatlıtuğ'un geçmişteki profesyonel basketbol kariyeri ve Başak Dizer'in sağlıklı yaşam tarzı, Kurt Efe'nin de sporla iç içe büyümesine zemin hazırladı. Daha önce de jimnastik kursundan kesitler paylaşan çift, Kurt Efe'nin fiziksel gelişimini bir süreç olarak ele aldığı görüldü. Bu durum, çocuk yaşta kazanılan spor alışkanlığının sadece bir hobi değil, bir yaşam disiplini olduğunu simgeliyor.