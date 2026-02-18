Kıvanç Tatlıtuğ’un oğlu Kurt Efe’nin enerji dolu anları: Başak Dizer’den jimnastik paylaşımı

Ebeveyn Takibi: Başak Dizer'in oğlunun her anında yanında olması ve bu gelişim evrelerini kayıt altına alması, takipçileri tarafından beğeniyle karşılanıyor.

Doğal ve Samimi: Paylaşılan videoda herhangi bir kurgudan uzak, sadece oyun oynayan bir çocuğun saf neşesi ön planda.

Bir Aile Geleneği Olarak Spor

Kıvanç Tatlıtuğ'un geçmişteki profesyonel basketbol kariyeri ve Başak Dizer'in sağlıklı yaşam tarzı, Kurt Efe'nin de sporla iç içe büyümesine zemin hazırladı. Daha önce de jimnastik kursundan kesitler paylaşan çift, Kurt Efe'nin fiziksel gelişimini bir süreç olarak ele aldığı görüldü. Bu durum, çocuk yaşta kazanılan spor alışkanlığının sadece bir hobi değil, bir yaşam disiplini olduğunu simgeliyor.