İlker Aksum’un kızı emeklemeye başladı: Minik Lila’nın eğlenceli anları

Son dönemde ekranlardan ziyade babalık heyecanıyla adından söz ettiren İlker Aksum, kızı Lila'nın gelişim sürecini takipçileriyle paylaşmaya devam ediyor. Geçtiğimiz haftalarda kızının birinci yaş gününü kutlayan ünlü oyuncu, şimdi de Lila'nın fiziksel gelişimindeki önemli bir aşama olan emekleme anlarını yayınladı. Bu samimi görüntüler, Aksum'un hayranları tarafından büyük bir sevgiyle karşılandı.

İlker Aksum ve Dilay Ekmekçioğlu çiftinin hayatı, 2025 yılının başında kızları Lila'nın doğumuyla renklendi. Çift, bebeklerinin büyüme sürecindeki her detayı titizlikle takip ediyor.

Lila'nın sevimli halleri sosyal medyada ilgi odağı oldu.

Lila'nın emeklemeye başladığı o anlarda yaşadığı heyecan ve babasının mutluluğu, videonun en dikkat çeken kısımları arasında yer alıyor.

Doğal Gelişim: Lila bebek, 1 yaşını doldurduktan kısa bir süre sonra emekleme evresine geçti.

Baba-Kız Bağı: İlker Aksum'un "Lila'mızı kucağımıza aldık" notuyla başlayan süreci, bu yeni paylaşımla daha da anlam kazandı.

Samimi Paylaşım:Videoda herhangi bir kurgu olmadan, sadece bir bebeğin büyüme çabası ve neşesi ön planda.

