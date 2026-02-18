Ceyda Düvenci ve Güçlü Mete evleniyor mu? Dikkat çeken 14 Şubat sürprizi

Evlilik İddiasının Perde Arkası Magazin dünyasının birbirine çok yakıştırdığı Ceyda Düvenci ve Güçlü Mete çifti, son günlerde "evlilik" haberleriyle sıkça anılmaya başladı. "Gel Konuşalım" programında ortaya atılan iddiaya göre, Ceyda Düvenci sevgilisinden evlilik teklifi aldı. Çiftin 14 Şubat için baş başa yurt dışına kaçacaklarını açıklaması ve Düvenci'nin "Sevgilimin güzel bir sürprizi var"sözleri, bu iddiaları daha da güçlendirdi.

'Yok Artık'tan 'Çok Mutluyum'a: Süreç Nasıl İlerledi? Ceyda Düvenci, geçtiğimiz aylarda özel hayatına dair soruları yanıtlarken ilişkisinden duyduğu memnuniyeti dile getirmişti. Ancak o dönemde evlilik sorusuna verdiği yanıt çok daha mesafeliydi.