Ceyda Düvenci ve Güçlü Mete evleniyor mu? Dikkat çeken 14 Şubat sürprizi
Bülent Şakrak ile yollarını ayırdıktan sonra Güçlü Mete ile yeni bir aşka yelken açan Ceyda Düvenci'nin evlilik teklifi aldığı iddia edildi. Ünlü çiftin 14 Şubat için planladığı gizemli tatil sürprizi, iddiaları güçlendirirken "Düğün yakın mı?" sorularını akıllara getirdi.
Evlilik İddiasının Perde Arkası
Magazin dünyasının birbirine çok yakıştırdığı Ceyda Düvenci ve Güçlü Mete çifti, son günlerde "evlilik" haberleriyle sıkça anılmaya başladı. "Gel Konuşalım" programında ortaya atılan iddiaya göre, Ceyda Düvenci sevgilisinden evlilik teklifi aldı.
Çiftin 14 Şubat için baş başa yurt dışına kaçacaklarını açıklaması ve Düvenci'nin "Sevgilimin güzel bir sürprizi var"sözleri, bu iddiaları daha da güçlendirdi.
'Yok Artık'tan 'Çok Mutluyum'a: Süreç Nasıl İlerledi?
Ceyda Düvenci, geçtiğimiz aylarda özel hayatına dair soruları yanıtlarken ilişkisinden duyduğu memnuniyeti dile getirmişti. Ancak o dönemde evlilik sorusuna verdiği yanıt çok daha mesafeliydi.
Mutluluk İtirafı: Düvenci, Güçlü Mete ile olan ilişkisi sorulduğunda "Ben çok seviyorum. Çok mutluyum" ifadelerini kullandı.
Düğün Sorusu:Muhabirlerin "Araya bir düğün sıkışır mı?" sorusuna ise o dönem net bir şekilde "Yok artık" yanıtını vermişti.
14 Şubat Sürprizi: Son olarak görüntülenen çift, 14 Şubat planları için "Yarın sabah uçağa atlayıp bir yere kaçacağız" diyerek romantik bir tatilin sinyalini vermişti.
Geçmişin İzleri
Ceyda Düvenci, daha önce Kaan Girgin ve Engin Akgün ile evlilikler yapmıştı. Son olarak 2015'te evlendiği Bülent Şakrak'tan 2023 yılında boşanmıştı. Güçlü Mete ise oyuncu Ebru Cündübeyoğlu ile 19 yıl evli kalmıştı ve bu evliliği 2022 yılında anlaşmalı olarak sonlandırmıştı.
SIKÇA SORULAN SORULAR (SSS)
Güçlü Mete kimdir, kaç yaşında?
20 Mayıs 1971 doğumlu olan Güçlü Mete, İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi mezunudur. Tanınmış bir radyo programcısıdır ve dizi oyuncusu Ebru Cündübeyoğlu'nun eski eşidir.
Güçlü Mete ve Ebru Cündübeyoğlu neden boşandı?
Çift, 19 yıllık evliliklerini 11 Eylül 2022 tarihinde anlaşmalı olarak sona erdirme kararı almıştır. Bu evlilikten Duru isminde bir kızları bulunmaktadır.
Ceyda Düvenci ve Güçlü Mete evleniyor mu?
Henüz çiftten resmi bir açıklama gelmese de Ceyda Düvenci'nin evlilik teklifi aldığı yönündeki iddialar magazin kulislerinde konuşulmaktadır.
Ceyda Düvenci'nin kaç çocuğu var?
Ceyda Düvenci'nin Engin Akgün ile evliliğinden Melisa Nur adında bir kızı, Bülent Şakrak ile evliliğinden ise Okan Ali adında bir oğlu vardır.
Boşanma Sonrası Başlangıçlar
Ceyda Düvenci ve Güçlü Mete'nin ilişkisi, boşanma sonrası yeni başlangıçların mümkün olduğunu gösteren samimi bir hikayeye dönüştü. Düvenci'nin "Seviyoruz hayattan biraz kaçmayı, dertleşmeyi..."sözleri, ilişkinin temelinin güçlü bir dostluğa dayandığını kanıtlıyor.
Evlilik iddiaları gerçeğe dönüşürse, 2026 yılının en çok konuşulan magazin olaylarından biri olacağı kesin.
Fotoğraflar: Sosyal medya